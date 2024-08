Maghreb : la France doit-elle craindre des représailles ?

Photo : Ludovic Marin/AFP

Dans une décision qui pourrait marquer un tournant dans le paysage géopolitique du Maghreb, la France a officiellement soutenu le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, un territoire disputé depuis des décennies. Ce soutien, annoncé le mardi 30 juillet, s’aligne avec la position de Rabat, qui propose une autonomie sous sa souveraineté comme solution au conflit. Cette annonce a immédiatement provoqué une réaction de l’Algérie, qui soutient le Front Polisario, mouvement indépendantiste revendiquant le territoire.

Le gouvernement algérien a rappelé son ambassadeur à Paris, une mesure significative qui traduit le mécontentement d’Alger. Cependant, les autorités algériennes ont précisé que ce rappel n’était qu’une première étape, laissant entrevoir une possible escalade. Le ministre des Affaires étrangères algérien a souligné que des mesures économiques pourraient être envisagées, rappelant les tensions de 2022 lorsque l’Algérie avait menacé de rompre ses contrats de fourniture de gaz avec l’Espagne suite à un changement de position de Madrid en faveur du plan marocain.

L’Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel, fournit une partie de son gaz à la France, principalement par le biais de contrats avec des géants de l’énergie tels qu’Engie et TotalEnergies. Une éventuelle interruption de ces approvisionnements pourrait avoir des conséquences notables, non seulement pour la France, mais aussi pour l’ensemble du marché énergétique européen, déjà sous pression.

Ce soutien français intervient dans un contexte où les relations entre Paris et Alger sont marquées par des tensions récurrentes, souvent exacerbées par des différends historiques et des divergences politiques. Les relations franco-algériennes ont connu des hauts et des bas, oscillant entre coopération et friction, avec des crises ponctuelles qui rappellent les séquelles du passé colonial.

Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est le théâtre d’un conflit de longue date. Le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, réclame l’indépendance du territoire, tandis que le Maroc propose une autonomie sous sa souveraineté. Les tentatives de médiation internationales, y compris les résolutions de l’ONU, n’ont pas encore réussi à résoudre ce différend, qui reste l’un des plus anciens conflits gelés au monde.

Le soutien explicite de Paris au plan marocain pourrait être perçu comme un alignement stratégique avec Rabat, un partenaire clé en Afrique du Nord. Cependant, cette position risque d’aggraver les tensions avec Alger, qui considère le Sahara occidental comme une question de principe et un point central de sa politique étrangère.

L’avenir des relations entre la France et l’Algérie pourrait dépendre de la manière dont cette crise diplomatique sera gérée. La question de l’énergie pourrait jouer un rôle crucial, surtout dans le contexte actuel de transition énergétique et de recherche de nouvelles sources d’approvisionnement. Les prochains jours seront déterminants pour voir si une détente est possible ou si la situation s’envenime davantage.