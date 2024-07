Espionnage : les ingérences étrangères en hausse en France

Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

La France, face à une vague inédite d’ingérences. C’est en effet ce qu’affirme une note récente de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), dirigée par Philippe Susnjara. Selon ce document, Chine, Russie et USA mènent d’importantes opérations pour en découvrir davantage sur la défense et l’armement français.

Pour parvenir à leurs fins, les espions en question utilisent des modes opératoires classiques, mais se mettent désormais à recruter des collaborateurs œuvrant au sein de grosses entreprises. La Chine, notamment, est soupçonnée de tout mettre en place pour récupérer de l’information selon ce même mode opératoire. De quoi pousser les groupes à redoubler de vigilance.

Publicité

La France, touchée par de plus en plus d’ingérences étrangères

Cette hausse importante du nombre d’ingérences s’explique assez facilement. La situation géopolitique est aujourd’hui telle que les membres des deux blocs s’opposant (occident, d’un côté, Russie-Chine et partenaires de l’autre) redoublent d’imagination pour récupérer la moindre information sur les nations opposées. Et si la défense est naturellement concernée, c’est tout le secteur de l’industrie qui est concerné.

Menace, chantage, faux entretiens, débauchage… La France est particulièrement ciblée. Une autre stratégie consiste à investir massivement dans les secteurs stratégiques et leurs entreprises. La Chine, mais aussi les USA qui eux ciblent davantage des secteurs technologiques spécifiques, sont particulièrement friands de ce type d’attaque, disposant d’une manne financière assez important.

Les « attaques par investissements massifs », aussi en hausse

Ces investissements, nombreux et importants, restent tout juste sous le seuil de déclenchement du contrôle des investissements étrangers en France, empêchant donc le contrôle des autorités. Des investissements rendus possibles grâce à des fonds d’investissement spécifiquement pensés et alimentés pour parvenir à réaliser ce type d’opérations.