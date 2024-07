Europe: des policiers pourraient tirer en toute impunité

Police polonaise (Czarek Sokolowski/The Associated Press)

La récente décision du Parlement polonais d’adopter une loi autorisant les forces de l’ordre à faire usage de leurs armes sans risque de poursuites pénales soulève de profondes inquiétudes au sein de la communauté internationale. Cette mesure, qui attend encore la promulgation présidentielle, marque un tournant radical dans l’approche de la sécurité nationale en Europe. Alors que de nombreux pays occidentaux s’efforcent de renforcer la responsabilité des agents face aux abus de pouvoir, la Pologne semble prendre le contrepied de cette tendance, ravivant le débat sur l’équilibre délicat entre sécurité et droits humains.

Le texte législatif, justifié par la nécessité de protéger la sécurité nationale et individuelle, exonère les policiers, gardes-frontières et militaires de toute responsabilité pénale en cas d’utilisation d’armes ou de force directe, même en violation des règles établies. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues à la frontière polono-biélorusse, où des incidents violents, dont l’assassinat d’un soldat polonais, ont exacerbé les craintes sécuritaires du pays.

Une frontière sous haute tension

La situation géopolitique complexe dans laquelle s’inscrit cette loi mérite une attention particulière. La Pologne, membre de l’OTAN et de l’Union européenne, se trouve en première ligne face à ce qu’elle perçoit comme une stratégie de déstabilisation orchestrée par la Russie via son allié biélorusse. Varsovie accuse Moscou de faciliter le passage clandestin de milliers de migrants africains vers l’Europe, utilisant la frontière polono-biélorusse comme point d’entrée.

Face à cette menace perçue, la Pologne a multiplié les mesures de sécurisation, allant jusqu’à ériger une imposante clôture métallique de cinq mètres de haut en 2022. Malgré ces efforts, les tensions persistent, alimentées par ce que l’armée polonaise qualifie de « provocations constantes » à la frontière. La nouvelle loi s’inscrit dans cette logique de durcissement, reflétant la détermination de Varsovie à affirmer sa souveraineté territoriale, quitte à s’attirer les critiques de la communauté internationale.

Les gardiens des droits humains sonnent l’alarme

La réaction de la communauté internationale à cette loi controversée ne s’est pas fait attendre. Le Conseil de l’Europe, par la voix de son Commissaire aux droits de l’homme, Michael O’Flaherty, a exprimé de vives inquiétudes quant aux conséquences potentielles de ce texte. L’organisme paneuropéen craint que cette loi ne crée un cadre juridique et politique propice à l’impunité, dissuadant les agents déployés dans les zones frontalières de respecter les principes de proportionnalité dans l’usage de la force.

Ces préoccupations trouvent un écho dans la société civile polonaise. Hanna Machinska, avocate et militante reconnue, souligne avec force que les impératifs de sécurité nationale ne peuvent justifier une carte blanche pour des actes violant les droits humains fondamentaux. L’expression « permis de tuer« , employée par certains détracteurs de la loi, cristallise les craintes d’une dérive autoritaire sous couvert de protection nationale.

Cette polémique s’inscrit dans un contexte plus large de remise en question du rôle et des méthodes des forces de l’ordre dans les démocraties occidentales. Des États-Unis à la France, en passant par le Royaume-Uni, les mouvements de protestation contre les violences policières et le racisme systémique ont gagné en ampleur ces dernières années, exigeant des réformes profondes dans les institutions chargées du maintien de l’ordre. La décision polonaise apparaît donc à contre-courant de cette tendance globale visant à renforcer la responsabilité des agents de l’État.

L’adoption de cette loi par le Parlement polonais soulève des questions fondamentales sur l’avenir de l’État de droit en Europe. Comment concilier les impératifs de sécurité nationale avec le respect des droits humains ? Jusqu’où peut aller un État démocratique dans l’octroi de pouvoirs exceptionnels à ses forces de sécurité ? Ces questions dépassent largement le cadre polonais et interrogent l’ensemble de la communauté internationale sur les limites acceptables du pouvoir étatique face aux défis sécuritaires contemporains.

Alors que la Pologne attend la promulgation présidentielle pour mettre en œuvre cette loi controversée, le débat qu’elle suscite ne fait que commencer. L’avenir dira si cette approche parviendra à renforcer efficacement la sécurité du pays ou si elle ouvrira la voie à des dérives potentiellement dangereuses pour les libertés individuelles et l’État de droit. Une chose est certaine : la décision polonaise marquera un tournant dans la conception de la sécurité nationale en Europe, dont les répercussions se feront sentir bien au-delà de ses frontières.