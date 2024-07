Europe: inquiétante annonce de l’armée américaine

PHOTO : ISTOCK

En Europe, les tensions sont maximales. En effet, alors que la guerre a toujours lieu en Ukraine et que les États-Unis et l’OTAN sont engagés en faveur de la défense de Kiev, tous les regards sont tournés du côté de Moscou. Les forces occidentales craignent des opérations de type terroristes ciblant leurs intérêts.

De fait, le gouvernement et l’armée américaine ont annoncé qu’ils allaient rehausser le niveau de sécurité de leurs bases européennes, à “Charlie” soit le second niveau le plus élevé. Une décision justifiée par le fait que les probabilités d’une attaque ciblant personnel et installations américaines soient désormais des plus élevées. C’est notamment vrai en Allemagne.

L’armée américaine, sur le qui-vive

En effet, si plusieurs bases sont concernées, certaines se trouvent sur le sol allemand, à Stuttgart notamment. C’est sur place que siège le quartier général du commandement américain sur le sol européen. Ainsi, de nombreux employés ont été invités à rentrer chez eux et à travailler à distance. Certains bureaux et services tourneront au ralenti quand d’autres ont été fermés.

Une situation quasiment inédite pour beaucoup. Certains militaires américains ont d’ailleurs affirmé qu’ils n’avaient pas eu vent d’un tel niveau de sécurité depuis plus de 10 ans, au moins. Mais si une telle décision a été prise, c’est que des informations sérieuses sont parvenues jusqu’aux oreilles du renseignement américain, qui n’ont toutefois pas souhaité passer au niveau le plus élevé, “Delta”.

Des facteurs extérieurs, aussi à prendre en compte

Outre les tensions internationales, des événements extérieurs pourraient expliquer cette décision. Premièrement, a actuellement lieu en Allemagne, l’Euro de football. Débuteront ensuite les Jeux olympiques de Paris, qui sont sous très haute tension. Une combinaison de facteurs qui pousse ainsi les forces armées américaines à se montrer extrêmement prudente et à prendre en considération, absolument toutes les menaces potentielles.