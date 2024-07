Face à la Russie, les USA se déploient de manière inédite en Europe 

PHOTO : ISTOCK

Alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage, plus de deux ans après son début, l’occident continue de faire bloc. Récemment, les USA ont d’ailleurs annoncé un déploiement inédit sur le sol européen, rendu possible par la fin d’un traité de 1987, signé entre Washington et Moscou.

En effet, à partir de 2026, les forces armées américaines vont déployer des missiles à longue portée sur le sol allemand. Une information confirmée à l’occasion du sommet de l’OTAN, qui se tient actuellement à Washington. Une telle collaboration était interdite par la signature du Traité sur les capacités nucléaires qui a finalement été rompu en 2019. Une annonce qui ne manquera pas de faire réagir.

Les USA vont se déployer en Allemange

Ce déploiement n’est pas anodin. La présence russe en Ukraine, de même que les fortes tensions internationales, dans lesquelles est également embarquée la Biélorussie (sur le sol européen) pousse Bruxelles et l’OTAN à devoir réagir. Jamais, des armes aussi puissantes n’avaient été déployées par les États-Unis sur le sol européen. Un avertissement à peine caché à la Fédération de Russie, donc.

Pour justifier cette décision, les pays membres de l’OTAN ont affirmé qu’il leur était tout simplement impossible d’écarter la possibilité de voir leur territoire être attaqué par la Russie. De fait, l’objectif en déployant ces missiles SM-6, Tomahawk et d’autres encore (notamment des armes hypersoniques, en cours de développement) est surtout de faire barrage.

Moscou ne manquera pas de réagir

Enfin, dans le but toujours de bloquer la Russie et l’empêcher de gagner en Ukraine, l’OTAN a confirmé qu’une nouvelle aide de 40 milliards d’euros allait être débloquée dans les 12 prochains mois. L’idée d’intégrer l’Ukraine a l’OTAN a également été évoquée, même si ce sujet continue d’alimenter les débats entre les pays membres. Un sommet constructif pour l’Occident donc, qui ne manquera pas de faire réagir le Kremlin.