Forum annuel Agoa à Washington : La ministre béninoise Assouman défend le secteur textile

A Washington DC, aux Etats-Unis, le Bénin participe à la 21ème édition du forum African Growth and Opportunity Act (AGOA). Cette rencontre regroupe en effet, les ministres de commerce de nombreux pays africains, des officiels américains et des capitaines d’industrie. La ministre du Commerce et de l’Industrie, Shadiya Alimatou Assouman à la tête de la délégation béninoise a saisi l’occasion de ce forum pour exprimer la nouvelle dynamique qui doit être prise en compte dans ce programme.

Pour elle, il est important pour les États Africains de transformer sur place certaines de leurs matières premières avant exportation. Prenant le cas du Bénin, elle insiste sur le fait que son pays ne soit plus dans l’importation sans contrôle au détriment de la création d’entreprises de transformation, socle du développement durable. Elle s’est notamment attardée sur le secteur des textiles et des nouvelles technologies qui sont des domaines privilégiés au Bénin. On retient principalement que, les suggestions de la ministre du Commerce et de l’Industrie, Shadiya Alimatou Assouman ont été prises en compte lors de la rencontre des ministres tenue le mercredi 24 juillet 2024 au siège de la Banque Mondiale.

L’autre fait marquant est qu’au cours de cette édition 2024 du forum annuel African Growth and Opportunity Act (AGOA) les Sénateurs américains Jim Risch et Chris Coons ont déposé un projet de loi au Congrès pour prolonger l’AGOA de 16 ans, afin de maintenir les avantages commerciaux accordés aux pays éligibles. Il s’agit ainsi d’une offre qui permet aux pays d’Afrique subsaharienne d’exporter la plupart de leurs produits vers les États-Unis sans droits de douane, favorisant ainsi le développement économique de la région.