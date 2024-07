France: décès d’un ancien ministre de François Mitterand, soutien de Gbagbo

Roland Dumas (AFP)

Le monde politique français a perdu l’une de ses figures marquantes, Roland Dumas, décédé à l’âge de 101 ans. Sa carrière, qui s’étend sur plusieurs décennies, a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire contemporaine de la France, bien que son parcours ait été assombri par des controverses.

Roland Dumas, homme de droit et de politique, a occupé plusieurs postes de premier plan, notamment celui de ministre des Affaires étrangères sous la présidence de François Mitterrand. Sa carrière a débuté dans le domaine de la justice où il s’est fait connaître comme un avocat de talent, défendant des affaires de grande envergure, y compris celle de Laurent Gbagbo. Dumas a également présidé le Conseil constitutionnel de 1995 à 2000, avant de se retirer suite à des allégations de corruption liées à l’affaire Elf.

Éric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice, a souligné que Dumas a « marqué de son empreinte l’histoire de la Ve République. » Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, rappelle son rôle clé dans la consolidation des relations franco-allemandes, héritage de son expérience personnelle tragique durant la Seconde Guerre mondiale où il a vu son père être exécuté par les nazis.

Marcel Ceccaldi, avocat et contemporain de Dumas, le décrit comme « un personnage de roman » dont le professionnalisme et l’humilité étaient palpables lors de chaque rencontre. Cette humanité et cette sagesse ont souvent été saluées par ceux qui l’ont côtoyé, que ce soit dans les prétoires ou dans les cercles politiques.

Malgré les éclats de sa carrière, les controverses n’ont pas épargné Roland Dumas, en particulier lorsqu’il fut contraint de démissionner de son poste au Conseil constitutionnel en raison de son implication présumée dans des affaires de corruption. Ces événements ont quelque peu terni l’image de cet homme qui a, sans doute, façonné de manière significative le paysage politique et juridique français.

Les hommages qui lui sont rendus aujourd’hui mettent en lumière non seulement l’étendue de sa carrière, mais aussi l’impact durable de ses actions sur la société française. Sa mort marque la fin d’une époque pour la politique française, laissant derrière lui un héritage complexe, mais profondément ancré dans l’histoire du pays.