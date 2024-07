France: grave accusation de Marine Le Pen contre Macron

Jordan Bardella et Marine Le Pen (AP)

Alors que son parti est arrivé en tête du premier tour des élections législatives le weekend dernier, et qu’il pourrait obtenir une majorité totale lors du second tour, le weekend prochain, la tête d’affiche du RN (Rassemblement National) a décidé de s’en prendre à Emmanuel Macron. Selon Marine Le Pen, le chef de l’État jouerait à un jeu dangereux.

En effet, la députée RN, élue au premier tour des élections en ayant remporté plus de 50% des suffrages, a accusé le président français Emmanuel Macron de vouloir saper le processus démocratique. La raison ? Selon certaines rumeurs de plus en plus insistantes, le président souhaiterait nommer rapidement certaines personnalités à des postes clés au sein de l’État, avant la nouvelle majorité.

Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron

Selon elle, c’est une façon pour le président Macron, d’empêcher le RN de gouverner tant et si bien qu’il réussisse à obtenir la majorité absolue dans l’hémicycle, le weekend prochain. Un “coup d’État administratif” selon Marine Le Pen, quand bien même, il ne s’agit ici “que” de simples rumeurs. Mais, plus concrètement, qu’est-ce que ces dernières laissent entendre ?

Le président Macron souhaiterait nommer le directeur général de la police nationale, le directeur de la gendarmerie nationale et des dizaines de préfets. Ces derniers auraient ainsi la possibilité d’agir selon la politique souhaitée par le président et “empêcherait” Jordan Bardella (s’il venait à être nommé Premier ministre) de dérouler et mener à bien la politique imaginée par le RN.

Des nominations déjà enterinées

Déjà, certains postes clés auraient été donnés à des personnalités acquises à la politique du gouvernement en place. On pense notamment à la nomination du général Bellanger au poste de chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace. On pense aussi à la nomination de l’amiral Vandier, comme commandant suprême allié pour la transformation à l’OTAN. Des nominations pour lesquelles le RN n’était pas spécialement pour.