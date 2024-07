Maghreb: vague de chaleur intense attendue dans ce pays

Photo de Immo Wegmann sur Unsplash

Alors que le réchauffement climatique continue de modifier le paysage météorologique mondial, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et sévères. Ces phénomènes, exacerbés par une augmentation des gaz à effet de serre, provoquent des températures record à travers le globe. Dans le contexte du Maghreb, où certaines villes ont enregistré des températures parmi les plus élevées de la planète, cette tendance alarmante se manifeste avec une acuité particulière. Hassi Messaoud et Ouargla, deux villes du Sahara algérien, illustrent la gravité de ces impacts climatiques sur des régions arides déjà exposées à des conditions extrêmes. Mais l’Algérie n’est pas la seule victime du climat dans la région du Maghreb.

En effet, la Direction de la météorologie nationale (DMN) du Maroc alerte sur une hausse significative des températures prévue sur l’ensemble du territoire. Cette augmentation, annoncée pour les jours à venir, pourrait établir de nouveaux records, dépassant les normales saisonnières. Malgré un début d’été aux températures relativement modérées, un revirement est imminent, avec le thermomètre qui promet de grimper bien au-delà des 30 degrés Celsius.

L’intensification de la chaleur touchera principalement le sud-est du pays ainsi que les provinces intérieures du sud, avec des valeurs maximales qui pourraient avoisiner les 40 degrés Celsius dans certaines localités. Le temps sera marqué par des nuages bas le matin et des brouillards nocturnes, particulièrement sur les côtes de l’Atlantique et de la Méditerranée, ajoutant une humidité pesante à la chaleur accablante.

Les impacts de cette canicule ne se limiteront pas uniquement à l’inconfort thermique. Les spécialistes de la santé publique mettent en garde contre des risques accrus pour les populations vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées. Il est crucial de prendre des mesures préventives telles que l’hydratation régulière et la limitation des activités extérieures pendant les heures les plus chaudes.

Par ailleurs, cette vague de chaleur pourrait avoir des conséquences significatives sur l’agriculture et les ressources en eau, déjà précaires dans plusieurs régions du pays. L’anticyclone des Açores, habituellement garant de conditions plus tempérées, semble cette fois-ci favoriser une ascension des masses d’air chaud depuis le Sahara, exacerbant ainsi la situation.

Le Maroc, tout comme d’autres pays du Maghreb, doit donc se préparer à affronter non seulement cette canicule imminente mais également à envisager des stratégies à long terme pour atténuer les effets du changement climatique. La coopération entre les autorités, les scientifiques et la population est essentielle pour naviguer à travers ces périodes de plus en plus fréquentes de conditions météorologiques extrêmes. Avec des prévisions indiquant un été potentiellement historique en termes de températures, la vigilance et la préparation sont plus que jamais nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de tous.