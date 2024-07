France: une célèbre influenceuse en prison pour extorsion

Poupette Kenza (DR)

Sur le devant de la scène, grâce aux réseaux sociaux, l’influenceuse française Poupette Kenza a récemment été arrêtée par les forces de l’ordre. Celle-ci a ensuite été placée en examen. La raison ? Elle est soupçonnée d’avoir pris part à une tentative d’extorsion, en bande organisée. Le litige en question s’élèverait à quelques centaines de milliers d’euros, au total.

De son vrai nom Kenza Benchrif, la jeune femme est également accusée d’association de malfaiteurs. Âgée de 24 ans, la jeune femme est connue de millions de jeunes français et françaises, après qu’elle se soit mise à raconter les moindres détails de son quotidien sur les réseaux sociaux. Rapidement, celle-ci a rencontré le succès, au point de devenir l’une des plus grandes stars chez les influenceuses.

Poupette Kenza, accusée par la police française

Mais son âge d’or semble sur le point de se terminer. En effet, un couple accuse un homme de s’être présenté face à eux, se présentant comme étant membre d’un cartel de drogue mexicain. Il leur aurait alors demandé pas moins de 200.000 euros, ajoutant que s’ils venaient à s’y refuser, alors de violentes représailles auraient lieu. L’homme aurait ensuite tenu des propos confus.

Selon ses dires, son propre fils serait mort, abattu sur ordre du père de l’influenceuse. Il aurait alors trouvé un accord financier avec l’influenceuse dans le but de “passer outre” cette histoire. Le montant de la dette se serait alors élevé à 200.000 euros, justement. Lorsqu’il sera arrêté, l’homme explique tout simplement être un “intermédiaire” dans un contentieux entre le couple et la star des réseaux sociaux.

L’influence, aussi entendue dans une autre affaire

L’enquête permettra alors de découvrir que le couple à qui on a bien tenté de voler 200.000 euros, a été espionné. Balises GPS et caméras ont permis de découvrir ce qu’ils faisaient, où et quand. Outre cette histoire, Poupette Kenza est également soupçonnée de pratiques commerciales trompeuses, de par son activité d’influenceuse, via notamment certains des partenariats qu’elle opère, avec ses marques.