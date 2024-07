Hydrocarbures au Maghreb : Esso signe deux contrats

Photo Unsplash

Le Maghreb continue de jouer un rôle prépondérant sur l’échiquier énergétique mondial, grâce à ses ressources abondantes en hydrocarbures, particulièrement en Algérie et en Libye. L’Algérie, dotée de la troisième plus grande réserve de gaz naturel en Afrique et d’importantes réserves de pétrole, ainsi que la Libye, avec certaines des plus vastes réserves de pétrole brut du continent, illustrent la richesse minérale et énergétique de cette région. Cette richesse attire régulièrement l’investissement de grandes multinationales, désireuses de développer les infrastructures d’extraction et de traitement nécessaire à l’exploitation de ces ressources précieuses.

Dans ce contexte, l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) du Maroc et ESSO Exploration International Limited, filiale de la puissante ExxonMobil Corporation, ont récemment consolidé leur partenariat par la signature de deux nouveaux contrats de reconnaissance. Ces accords, signés à Rabat ce mardi 2 juillet, marquent une étape significative dans la stratégie marocaine visant à promouvoir les potentialités des hydrocarbures présents dans le sous-sol national.

Ces contrats ciblent spécifiquement les zones Safi-Essaouira Offshore et Agadir-Ifni Offshore, des régions maritimes au large des villes de Safi, Essaouira, Agadir et Sidi Ifni. L’annonce faite par l’ONHYM met en lumière l’intérêt croissant pour l’exploration des fonds marins dans ces zones stratégiques, potentiellement riches en hydrocarbures.

La cérémonie de signature a vu la participation de Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM, et de Charles David Tautfest, président d’ESSO. Ce partenariat renouvelle la présence d’ExxonMobil au Maroc, une présence qui avait commencé avec la fusion des sociétés Exxon et Mobil en 1999. ExxonMobil, notoirement reconnue comme l’une des plus grandes entreprises énergétiques et pétrochimiques du monde, détient des intérêts dans des projets d’exploration et de production d’hydrocarbures dans 20 pays et continue d’étendre ses activités de pétrochimie, de raffinage et de distribution à l’échelle globale.

L’ONHYM a également rappelé sa collaboration active avec 14 sociétés internationales dans le cadre de 19 accords pétroliers et d’un contrat de reconnaissance, soulignant ainsi l’importance de ces partenariats dans le développement économique et énergétique du Maroc. Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche stratégique visant à optimiser l’exploitation des ressources énergétiques nationales, tout en renforçant la position du Maroc comme un acteur clé dans le secteur énergétique régional.