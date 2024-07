Investissement au Maghreb: les USA saluent les initiatives de ce pays 

Photo : AFP

Au Maghreb, les économies se diversifient, se développent rapidement. Et ces évolutions intéressent fortement les investisseurs étrangers ! D’ailleurs, depuis quelque temps, on voit s’envoler les IDE en Tunisie, en Algérie ou encore au Maroc. Les évolutions observées sur place ont d’ailleurs été louées par les États-Unis.

En effet, le gouvernement américain vient de rendre un rapport sur le climat d’investissement dans les pays étrangers. Et selon ce même document, le Maroc est l’un des pays les plus intéressants en la matière. Sur place, le climat macroéconomique est en pleine évolution, avec de nombreuses décisions favorisant les investissements et les échanges.

Le Maroc, bien vu des USA

Libéralisation des échanges, réformes structurelles, ambitions de s’imposer comme le leader régional en matière de croissance… Selon le gouvernement américain, tout est mis en place pour qu’à l’avenir, ces initiatives paient. Les secteurs orientés “export” sont d’ailleurs les principaux concernés. On pense notamment à l’industrie manufacturière, qui connaît un boom important.

Le rapport loue également deux autres caractéristiques qui favorisent l’investissement au Maroc : la stabilité politique, d’une part, avec un système ancré et respecté de tous. La qualité des infrastructures, d’autre part. Enfin, et dernier point essentiel aux yeux du gouvernement américain, le fait que le Maroc ait une vision à long terme et qu’il ne se contente pas de s’appuyer sur ses forces.

Les échanges, multipliés par 5

Énergies renouvelables, aéronautique, automobile ou encore agro-industrie et même production pharmaceutique, de nombreux secteurs d’activités sont amenés à se développer ou à se renforcer au cours des années à venir. À ce titre, rappelons que le Maroc a ratifié plusieurs dizaines de traités économiques, surtout avec le gouvernement américain, pour favoriser les échanges. D’ailleurs, en quelques années, la valeur des échanges entre les deux pays, a quasiment été multipliée par 5.