La Chine avance inexorablement vers une domination écrasante de ce secteur

Pendant des décennies, l’Occident a exercé une emprise incontestée sur les secteurs technologiques. Des géants américains comme Apple, Microsoft et Google ont dominé l’informatique et l’internet. Les entreprises européennes et japonaises ont longtemps régné sur l’électronique grand public. Dans l’aérospatiale, Boeing et Airbus ont formé un duopole. L’industrie pharmaceutique a été largement menée par des groupes occidentaux.

Une évolution méthodique

L’ascension de la Chine dans les secteurs technologiques est le fruit d’une évolution remarquable. Initialement, l’industrie chinoise s’est développée en s’inspirant fortement des produits occidentaux, parfois jusqu’à la limite de la contrefaçon. Le cas des smartphones est emblématique de cette trajectoire. Au début des années 2000, le marché chinois était inondé de copies plus ou moins fidèles des modèles phares occidentaux. Cependant, cette phase d’imitation a rapidement laissé place à une véritable innovation.

Des entreprises comme Huawei, Xiaomi et Oppo ont progressivement développé leurs propres technologies, designs et fonctionnalités. Aujourd’hui, ces marques proposent des appareils de pointe, rivalisant avec les géants américains et coréens tant sur le plan technique que sur celui de l’innovation. Cette transition de la copie à l’innovation originale illustre la capacité de l’industrie chinoise à absorber rapidement les technologies étrangères, à les améliorer et à les dépasser, établissant ainsi les bases de sa domination actuelle dans de nombreux secteurs. Même dans l’automobile, symbole de la puissance industrielle, les constructeurs européens, américains et japonais ont défini les standards mondiaux pendant près d’un siècle.

Cependant, cette hégémonie occidentale s’effrite progressivement face à la montée en puissance de la Chine. En 2023, la Chine est devenue le premier exportateur mondial de voitures, dépassant l’Allemagne et le Japon. Cette percée spectaculaire n’est que le début d’une transformation profonde du secteur.

Vers une domination écrasante du secteur ?

Une étude récente du cabinet AlixPartners projette que les marques chinoises pourraient représenter un tiers du marché automobile mondial dans les années à venir. Cette ascension fulgurante repose sur plusieurs atouts clés : des coûts de production réduits, une politique de prix agressive, une mise sur le marché rapide et une approche centrée sur le client.

L’avantage concurrentiel des constructeurs chinois est particulièrement marqué dans le domaine des véhicules électriques. Les composants de leurs modèles coûtent en moyenne 35% de moins que ceux des véhicules européens équivalents. Cette différence est particulièrement prononcée pour les batteries, élément central et coûteux des voitures électriques.

Cette structure de coûts avantageuse permet aux marques chinoises de proposer des prix très compétitifs, un argument de poids pour de nombreux consommateurs, notamment en Europe. Les analystes prévoient que la part de marché des constructeurs chinois sur le Vieux Continent pourrait doubler entre 2024 et 2030.

Pour certains, les marques chinoises pourraient rapidement atteindre 10% de parts de marché en Europe. Cette progression se fera probablement au détriment des constructeurs européens, japonais et coréens, dont les volumes de vente risquent de stagner dans le meilleur des cas.

Croissance globale du marché

L’essor des marques chinoises s’inscrit dans un contexte de croissance globale du marché automobile. En 2023, 86,4 millions de véhicules ont été vendus dans le monde, et les prévisions tablent sur une croissance annuelle de 3% jusqu’en 2030. Dans ce paysage en expansion, la domination asiatique, et plus particulièrement chinoise, semble se dessiner.

De nouvelles marques chinoises ambitionnent de s’implanter sur les marchés occidentaux, renforçant cette tendance. Face à cette concurrence accrue, les constructeurs historiques doivent repenser leurs stratégies pour maintenir leur compétitivité.

La montée en puissance de l’industrie automobile chinoise illustre un changement plus large dans l’équilibre des forces économiques mondiales. Après des décennies de domination occidentale dans de nombreux secteurs technologiques, la Chine s’affirme comme un acteur incontournable, capable de rivaliser et même de dépasser ses concurrents historiques.