Maghreb: un avion dérouté après une bagarre

Les incidents à bord des avions sont malheureusement de plus en plus fréquents, créant des situations tendues et potentiellement dangereuses pour tous les passagers. Les causes de ces altercations sont multiples : de l’incivilité liée à la consommation d’alcool aux désaccords sur l’attribution des sièges, en passant par des comportements agressifs envers le personnel navigant. Ces tensions peuvent rapidement dégénérer dans l’espace confiné d’un avion, comme l’illustrent plusieurs cas récents. En 2018, un vol Air India a dû être dérouté après qu’un passager ivre ait agressé l’équipage. En 2021, un passager sur un vol American Airlines a été maîtrisé après avoir tenté d’ouvrir la porte de l’avion en plein vol. Ces incidents soulignent l’importance cruciale du respect des règles de sécurité et du maintien du calme à bord.

Un récent vol Ryanair reliant Agadir à Londres a connu un sort similaire, devant être dérouté vers Marrakech suite à une violente altercation entre passagers. L’incident a éclaté peu après le décollage, lorsqu’un jeune homme d’une vingtaine d’années a demandé à une passagère de changer de siège pour qu’il puisse s’asseoir avec sa famille. Le refus de cette dernière a déclenché une dispute qui a rapidement dégénéré en bagarre générale.

Des témoins ont décrit des scènes violentes avec des échanges de coups, des cris et des pleurs d’enfants. L’équipage s’est efforcé de maintenir l’ordre, mais la situation est devenue incontrôlable, obligeant le pilote à prendre la décision de se dérouter vers Marrakech.

À l’atterrissage, les autorités locales sont intervenues pour évacuer les personnes impliquées dans l’altercation. Les autres passagers, contraints de rester à bord, ont dû patienter anxieusement avant d’être finalement hébergés dans la ville. Leurs déboires ne se sont pas arrêtés là, puisque le vol reprogrammé le lendemain matin a été annulé, retardant encore leur arrivée à Londres jusqu’au jeudi soir.

Ryanair a présenté ses excuses officielles pour cet incident, attribuant la perturbation à un « petit groupe de passagers« . La compagnie a réaffirmé que la sécurité et le bien-être de tous les passagers restent sa priorité absolue. Cet événement soulève des questions sur les mesures de prévention et de gestion des conflits à bord des avions de la compagnie Ryanair. Cette dernière ne semble pas du tout avoir été préparé à ce type d’événement.