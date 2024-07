La Chine constitue d’énormes stocks, voici pourquoi !

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Les relations sino-américaines ont connu de nombreuses turbulences au cours des dernières décennies. Marquées par des périodes de coopération et de tension, elles ont atteint un point critique sous la présidence de Donald Trump. Son approche combative en matière de commerce, caractérisée par l’imposition de tarifs douaniers et des restrictions sur les exportations de technologies, a profondément ébranlé l’économie chinoise. Cette politique, couplée à des désaccords sur des questions géopolitiques comme Taïwan et la mer de Chine méridionale, a conduit à une détérioration significative des rapports entre les deux superpuissances. Les dirigeants chinois, conscients de la vulnérabilité de leur économie face aux pressions américaines, ont dès lors cherché à renforcer leur résilience et leur autonomie stratégique.

Une stratégie d’accumulation tous azimuts

Face à l’incertitude géopolitique et à la menace d’un retour de Donald Trump à la Maison Blanche, la Chine a adopté une stratégie d’accumulation massive de ressources. Tel un écureuil prévoyant avant un hiver rigoureux, Pékin amasse frénétiquement des stocks de matières premières essentielles. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2023, les importations chinoises de ces ressources ont bondi de 16%, suivies d’une nouvelle hausse de 6% depuis janvier 2024. Cette boulimie d’achats ne correspond en rien à une augmentation de la consommation intérieure. Au contraire, la population chinoise, confrontée à un ralentissement économique, voit son pouvoir d’achat s’éroder.

L’ampleur de cette politique de stockage est impressionnante. Les satellites ont repéré une expansion significative des capacités de stockage chinoises, tant pour le pétrole que pour le gaz naturel. D’ici 2030, le pays devrait pouvoir entreposer pas moins de 85 millions de mètres cubes de gaz. Sur le front alimentaire, la Chine ne lésine pas non plus : selon les projections du département américain de l’Agriculture, elle devrait détenir 51% de la production mondiale de blé d’ici la fin de la saison. Cette accumulation vertigineuse soulève des inquiétudes quant à son impact potentiel sur l’inflation mondiale et ses implications géopolitiques à long terme.

Une dépendance criante aux importations

La frénésie d’achats de la Chine s’explique en grande partie par sa dépendance extrême aux importations dans des secteurs clés. Telle une usine géante dépourvue de matières premières, le pays doit s’approvisionner massivement à l’étranger pour alimenter son appareil productif. Le cas du cobalt, indispensable à la fabrication des smartphones, est emblématique : 97% des besoins chinois sont couverts par des importations. Le secteur énergétique n’est pas en reste, avec 70% du pétrole consommé provenant de l’étranger.

Mais c’est peut-être dans le domaine alimentaire que la vulnérabilité chinoise est la plus criante. Plus d’un tiers de la nourriture consommée dans le pays est importée, avec une dépendance quasi-totale pour certains produits comme le café, l’huile de palme et les produits laitiers. Cette situation place Pékin dans une position délicate face à d’éventuelles sanctions ou perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Au-delà de la défense : une stratégie à double tranchant ?

Si la constitution de stocks massifs peut être perçue comme une mesure défensive face aux incertitudes géopolitiques, certains observateurs y voient les prémices d’une stratégie plus offensive. En effet, cette accumulation de ressources pourrait s’inscrire dans un projet plus vaste, incluant le renforcement du complexe militaro-industriel chinois. L’hypothèse d’une préparation à long terme en vue d’un conflit, notamment autour de la question taïwanaise, ne peut être écartée.

Cette politique de stockage n’est pas sans risques pour l’économie mondiale. En gonflant artificiellement la demande, elle pourrait contribuer à une hausse généralisée des prix des matières premières, alimentant l’inflation à l’échelle planétaire. De plus, elle pourrait exacerber les tensions géopolitiques, en étant perçue comme une menace par les partenaires commerciaux de la Chine.

En définitive, la stratégie chinoise d’accumulation massive de ressources apparaît comme une lame à double tranchant. Si elle vise à renforcer la résilience du pays face aux aléas géopolitiques, elle pourrait paradoxalement accroître les tensions internationales et fragiliser l’économie mondiale. Dans ce jeu d’échecs planétaire, Pékin semble préparer ses pions pour affronter les tempêtes à venir, quitte à bouleverser l’équilibre précaire du commerce mondial.