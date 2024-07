La Chine met en place une centrale solaire unique au monde

Grande nouvelle pour la Chine, mais aussi pour le reste du monde, puisque le pays vient d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle centrale solaire. Une centrale tout simplement unique au monde, qui fonctionne… Même la nuit. Car oui, c’est possible et ça permet d’être plus ambitieux encore, dans le développement des ressources naturelles.

La Chine est l’un des pays, si ce n’est le pays au monde, qui pollue le plus. D’importantes émissions de CO2, qui impactent négativement la planète. Face à l’urgence climatique, il est devenu indispensable que des solutions soient trouvées, pour permettre d’avancer vite et fort, dans la direction de la neutralité carbone. Et justement, ce nouveau type de centrale solaire fonctionnant la nuit pourrait tout changer.

La Chine annonce une nouvelle centrale solaire

C’est à Guazhou, dans la province de Gansu, au nord-ouest du pays, que cette centrale solaire d’un nouveau genre a vu le jour. Celle-ci est composée de deux grandes tours de 200 mètres de hauteur et de 30.000 panneaux solaires photovoltaïques et miroir, pour une superficie totale de 800.000 mètres carrés. Et son fonctionnement est assez surprenant, pour ne pas dire révolutionnaire.

Les panneaux solaires captent la lumière du soleil, qu’ils réfléchissent sur les deux tours. La chaleur émise fait fondre du sel installé en haut de ces tours, qui agit ensuite comme batterie thermique. Et le sel, lorsqu’il est chauffé, met énormément de temps à refroidir, ce qui signifie que même si la nuit tombe, l’ensemble présenté ci-dessus reste actif. En d’autres termes, de l’énergie est produite, même la nuit.

La neutralité carbone d’ici à 2060 comme objectif

Un système qui pourrait permettre de produire 1.800 gigawatts d’électricité par an, permettant d’éviter la libération de 1.53 million de tonnes de CO2 dans l’air, soit ce que consomment et produisent environ 300.000 foyers européens, en moyenne. De quoi permettre à Pékin d’avancer dans son projet d’atteindre la neutralité carbone, d’ici à 2060, même si le chemin reste encore assez long !