La Chine surpasse les USA dans un nouveau domaine 

La Chine dépasse une nouvelle fois les États-Unis. En effet, depuis quelques années, on observe une montée en puissance de l’Empire du Milieu, qui peu à peu tend à s’imposer comme étant le leader mondial dans plusieurs domaines. Et les nouvelles technologies sont effectivement concernées.

C’est via un rapport dévoilé par l’ONU (Organisation des Nations Unis) qu’on apprend que le nombre total de brevets chinois en lien avec l’intelligence artificielle générative, a été multiplié par 8 au total. Aujourd’hui, le nombre de brevets déposés est tel que Pékin est devenu leader mondial en la matière, loin devant les États-Unis, qui sont ainsi relégués à la seconde place du podium.

La Chine domine largement le marché

Et les chiffres sont assez parlants. En effet, sur les 54.000 brevets qui ont été déposés partout dans le monde, entre 2014 et 2023, plus de 50% l’ont été par la Chine (38.000 au total). C’est six fois plus que ce que les entreprises américaines déposent (6.276). En troisième position, on retrouve la Corée du Sud, un pays très tourné vers les nouvelles technologies et leur développement.

Mais dans cette course effrénée à la maîtrise de l’IA générative, c’est l’Inde qui affiche la plus forte croissance. En effet, le pays a déposé 1.350 brevets au total, loin de ce que la Chine propose, mais en proportion et développement, c’est plus que n’importe quelle autre nation. Le Japon est, lui aussi, très bien positionné, dans le wagon de tête, avec plus de 3.400 brevets de déposés.

Les entreprises chinoises, à la pointe

Du point de vue des entreprises, ce sont, sans surprises, les géants de la tech’ chinoise qui dominent le marché. Tencent arrive en tête de nombre de brevets déposés, suivie de Ping AN Insurance, Baidu, Alibaba et même l’Académie chinoise des sciences. ByteDance (derrière TikTok) est en neuvième position. La première entreprise américaine est IBM et est classée 5eme. Suivent ensuite Samsung et Alphabet.