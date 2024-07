La France perd du terrain dans ce domaine, voici pourquoi

Photo d'illustration

L’industrie automobile française a longtemps été un fleuron de l’économie nationale. Depuis le début du XXe siècle, des constructeurs emblématiques comme Renault, Peugeot et Citroën ont façonné le paysage industriel du pays, contribuant significativement à son rayonnement international et à son développement économique. La France était reconnue pour son savoir-faire, son innovation et sa capacité à produire des véhicules de qualité appréciés dans le monde entier. Cette industrie a joué un rôle crucial dans l’emploi, l’exportation et le progrès technologique, symbolisant la puissance industrielle française pendant des décennies.

Cependant, la production automobile en France connaît aujourd’hui un déclin alarmant. Selon les dernières statistiques du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), la France n’a produit que 1,5 million de véhicules légers en 2023 comparé aux 3,5 millions d’unités fabriquées en 2005. La chute est vertigineuse : -59% entre 2004 et 2023, plaçant la France parmi les pays européens les plus touchés par la désindustrialisation automobile. Autre illustration de cette chute vertigineuse, la France, autrefois cinquième fabricant mondial de véhicules, n’occupe plus que la douzième place, ne représentant que 1,6% de la production automobile mondiale contre 5,3% en 2005.

Publicité

Cette situation contraste fortement avec celle d’autres pays européens. L’un des leaders, l’Allemagne a connu une baisse nettement moins importante sur la même période: 26%. Idem pour la plupart des européens, à quelques exceptions près.

Les raisons de ce déclin sont multiples. Le coût du travail en France est souvent pointé du doigt. Il est 4,3 fois plus élevé qu’en Roumanie et 1,7 fois plus qu’en Espagne par exemple. Cette réalité économique pousse les constructeurs à délocaliser leur production, en particulier pour les petits modèles, très populaires en France mais aussi les plus sensibles aux coûts de fabrication.

La délocalisation massive a des conséquences directes sur l’économie française. Le déficit commercial dans le secteur automobile atteint des sommets, avec un solde négatif record de 24,08 milliards d’euros sur un an. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 2010, année où l’industrie automobile française est devenue déficitaire.

Le paysage industriel français se transforme. Toyota prend une part croissante dans la production nationale, plaçant deux modèles « made in France » parmi les dix voitures les plus vendues dans l’Hexagone. Pendant ce temps, des marques françaises emblématiques comme Citroën ne fabriquent plus qu’un seul modèle en France, le SUV C5 Aircross.

Publicité

Face à cette situation, le gouvernement tente de réagir. Renault, dont l’État détient 15% du capital, s’est engagé à produire ses modèles électriques en France. Cependant, ces efforts semblent insuffisants face à l’ampleur du défi.

Ce déclin de l’industrie automobile française soulève des questions cruciales sur l’avenir industriel du pays. Alors que les gouvernements successifs vantent une réindustrialisation, les chiffres du secteur automobile racontent une autre histoire. La capacité de la France à inverser cette tendance et à retrouver sa place dans l’industrie automobile mondiale reste un défi majeur pour les années à venir.