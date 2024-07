L’armée française change de stratégie et crée une nouvelle base

Armée française (Photo Frédéric Pétry/Hans Lucas via AFP)

À l’heure où les États-Unis ont déjà franchi le pas avec la création de leur Space Force en 2019, la France s’apprête à marquer un tournant décisif dans sa stratégie de défense spatiale. Cette évolution, qui témoigne de l’importance croissante du domaine spatial dans les enjeux militaires contemporains, se matérialise par une initiative audacieuse : la renaissance de la Base Aérienne 101, cette fois-ci tournée vers les étoiles.

Un héritage spatial réinventé

L’histoire de la BA 101 de Toulouse-Francazal, née en 1934 avec l’armée de l’Air, semblait avoir pris fin avec les restructurations de 2008. Pourtant, tel le phénix renaissant de ses cendres, ce site emblématique s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son existence. Dès le 1er août 2025, Toulouse verra l’inauguration de la toute première Base Aérienne à Vocation Spatiale (BAVS) française, reprenant le numéro mythique 101.

Cette métamorphose ne se fait pas ex nihilo. Depuis 2019, Toulouse abrite déjà le Commandement de l‘Espace (CdE), une entité qui a rapidement pris de l’ampleur au sein du Centre national d’études spatiales (CNES). L’évolution vers une BAVS marque l’aboutissement d’une stratégie spatiale de défense ambitieuse, propulsant la France dans une nouvelle ère militaire.

Une constellation d’unités au service de l’espace

La future BA 101 ne se contentera pas d’être un simple symbole. Elle sera le cœur battant des opérations spatiales militaires françaises, regroupant pas moins de neuf unités spécialisées. Du Centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales (C3OS) au Laboratoire d’innovation spatial des armées (LISA), en passant par l’Escadron de conduite des actions spatiales (ECAS) avec son système YODA, c’est tout un écosystème qui se met en place.

Cette concentration d’expertise permettra à la France de surveiller, analyser et potentiellement agir dans l’espace, devenu un théâtre d’opérations à part entière. Avec des effectifs prévus de 500 militaires, dont une majorité issue de l’armée de l’Air et de l’Espace, la BA 101 s’annonce comme un pôle d’excellence et d’innovation dans le domaine spatial militaire.

L’établissement de cette base spatiale témoigne d’une vision à long terme, comme l’illustre le bail de construction de 40 ans signé pour édifier les infrastructures nécessaires. Plus qu’une simple réorganisation, c’est une véritable révolution qui s’opère, plaçant Toulouse au cœur de la stratégie spatiale française et européenne.

En réinventant la BA 101, l’armée française ne fait pas que ressusciter un pan de son histoire aéronautique. Elle projette cette histoire vers l’avenir, anticipant les défis sécuritaires d’un monde où l’espace devient un enjeu stratégique majeur. Cette initiative audacieuse positionne la France comme un acteur incontournable de la défense spatiale, prête à relever les défis du XXIe siècle.