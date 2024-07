Le Niger veut attirer des investisseurs de ce pays

Lamine Zeine © AFP 2023 KAREN BLEIER

Le Niger, pays sahélien en pleine mutation géopolitique, se tourne vers de nouveaux horizons pour stimuler son développement économique. Après avoir rompu ses liens historiques avec la France et pris ses distances avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le pays cherche à diversifier ses partenariats. C’est dans ce cadre que l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a vu le jour, marquant une nouvelle ère de coopération régionale. Dans cette quête d’autonomie et de croissance, un acteur inattendu émerge comme partenaire de choix : la Turquie.

Une réunion ministérielle de haut niveau entre le Niger et la Turquie vient de se tenir à Niamey, capitale nigérienne, au centre international des conférences Mahatma Gandhi. Cet événement symbolise le rapprochement croissant entre les deux nations et illustre la volonté du Niger de tisser des liens solides avec des puissances émergentes.

Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre nigérien et ministre de l’Économie et des Finances, a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude envers la Turquie. Tel un jardinier reconnaissant l’importance de nouvelles semences pour un sol en jachère, il a souligné les contributions turques dans des domaines vitaux tels que la santé, l’éducation et les infrastructures. Ces secteurs, piliers du développement social et économique, bénéficient grandement de cette coopération bilatérale.

Le soutien de la Turquie pendant les périodes d’embargo a particulièrement été apprécié par le Niger. Cette solidarité, comparable à celle d’un ami fidèle dans l’adversité, a renforcé la confiance mutuelle entre les deux pays. Aujourd’hui, le Niger ne se contente pas de remercier son allié ; il l’invite à approfondir leur partenariat.

Le Premier ministre nigérien a lancé un appel vibrant aux investisseurs turcs, les encourageant à venir « en grand nombre » au Niger. Cette invitation ressemble à celle d’un hôte ouvrant grand les portes de sa maison, promettant confort et opportunités à ses invités. Le gouvernement nigérien s’engage à offrir « toutes les facilités » nécessaires pour que ces investissements portent leurs fruits, dans une logique de bénéfice mutuel pour les deux peuples.

L’enthousiasme du Niger pour ce partenariat turco-nigérien n’est pas sans fondement. La Turquie, puissance émergente au carrefour de l’Europe et de l’Asie, a démontré sa capacité à jouer un rôle influent sur la scène internationale et africaine. Son modèle de développement, alliant modernité et tradition, pourrait inspirer le Niger dans sa quête de progrès.

Ce rapprochement avec la Turquie s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des partenariats du Niger. Après avoir tourné la page de la présence militaire française et pris ses distances avec les structures régionales traditionnelles, le pays cherche à redéfinir sa place sur l’échiquier international. La Turquie, avec son expérience en matière de développement économique et son influence croissante en Afrique, apparaît comme un partenaire idéal pour accompagner le Niger dans cette transition.

L’avenir dira si cette nouvelle alliance portera ses fruits. Le Niger, riche en ressources naturelles mais confronté à de nombreux défis sécuritaires et économiques, a beaucoup à gagner d’un partenariat équilibré avec la Turquie. Pour réussir, il devra naviguer habilement entre ses nouveaux partenariats et ses engagements régionaux, tout en veillant à ce que les investissements étrangers bénéficient réellement à sa population.