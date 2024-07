Bénin: les Etats-Unis célèbrent le 248ème anniversaire de leur indépendance

Photo : DR

Cotonou, 4 Juillet 2024 – L’Ambassade des Etats-Unis à Cotonou a célébré le 248ème anniversaire de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 27 juin. Des représentants du Gouvernement du Bénin et du Corps Diplomatique, ainsi que des représentants d’organisations partenaires, ont participé à cet événement festif.

La célébration de la fête de l’Indépendance a mis l’accent sur le partenariat entre les États-Unis et le Bénin. L’Ambassadeur des États-Unis au Bénin, Brian Shukan, a souligné le dixième anniversaire du Programme de Partenariat d’État entre le Dakota du Nord et le Bénin : « La Garde nationale du Dakota du Nord est un pilier de la coopération entre les États-Unis et le Bénin depuis 2014, se concentrant sur la coopération avec les Forces Armées Béninoises et avec l’Agence Nationale de Protection Civile du Bénin. »

L’Ambassadeur Shukan a mis l’accent sur le pont culturel entre les deux pays. Il a décrit certains de ses voyages à travers le Bénin, notamment sa récente visite à Bantè, d’où était originaire Cudjo Lewis avant que son voyage fatidique sur le Clotilda ne l’emmène en Alabama.

Le Secrétaire Général du Ministère béninois des Affaires Etrangères, l’Ambassadeur Franck Armel Afoukou, s’est adressé à l’audience pour évoquer la solide amitié et le partenariat qui continuent d’exister entre les peuples et les dirigeants des deux pays. Il a cité la qualité de la coopération politique et militaire, évoquant la visite au Bénin du Commandant de l’AFRICOM, Michael Langley, le mois dernier. L’Ambassadeur Afoukou a également fait référence à la Loi sur la Croissance et les Opportunités Economiques en Afrique, avant de conclure : « Vive la coopération bénino-américaine ! »

L’Ambassadeur Shukan a passé en revue les réalisations de la coopération entre les Etats-Unis et le Bénin au cours de l’année écoulée, notamment :

· Le partenariat avec l’armée et la police béninoises pour former leurs éléments, les conseiller, et les assister dans leur lutte contre l’extrémisme violent ; et

· L’introduction d’un vaccin contre le paludisme pour les enfants avec le soutien de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International;

· La conclusion réussie du compact Energie du Millennium Challenge Corporation ;

· Les efforts déployés par le Corps de la Paix pour améliorer les conditions de vie. Le Corps de la Paix a envoyé 2.358 volontaires servir dans les communautés du Bénin au cours de ses 56 années de présence dans le pays ; et

· Les programmes d’échange qui envoient de jeunes professionnels béninois aux États-Unis pour qu’ils développent leurs compétences en leadership et rentrent servir leur communauté.

« Nous continuons à bâtir sur cette base solide pour un avenir pacifique, prospère et démocratique, » a conclu l’Ambassadeur Shukan. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’Ambassade des États-Unis au +229 21 30 06 50.