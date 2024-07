Le livre intitulé »Les Talons d’Achille de Patrice ou l’hypothétique troisième mandat » de Wilfrid Olateju a été officiellement lancé vendredi 05 juillet 2024, à Cotonou. Préfacé par le Dr Simon-Narcisse Tomety, formateur- conférencier en système de gouvernance et présenté par le journaliste Tanguy Agoï, ce livre compte 156 pages, 11 chapitres et trois parties.

Sur la couverture du livre se trouve ‹‹ le drapeau national et les couleurs nationales pour montrer de quel pays il s’agit et que le drapeau est au-dessus de tout. Ce livre relate sans partie-pris ce que Patrice Talon a fait de bon ou de mauvais. L’auteur attire l’attention sur le fait que la question du troisième mandat n’est pas une question qui échappe au Bénin ››, a indiqué Tanguy Agoï. ‹‹ En 2026, le Bénin va-t-il se retrouver avec le schéma du Sénégal, de la Côte d’Ivoire ou de la Guinée ? ››, ce sont les questions qui taraudent l’esprit de bon nombre de personnes dont Simon-Narcisse Tomety. Thanguy Agoï estime que cet ouvrage est un chef-d’œuvre, une mine d’or pour les acteurs politiques, les politologues, les analystes politiques et les populations.

Le titre du livre est basé sur sa troisième partie qui parle des perspectives de 2026. La première partie parle de l’historique politique du Bénin. La deuxième partie concerne l’homme qu’est Patrice Talon et son système de gouvernance. Lequel système est caractérisé par des réalisations infrastructurelles et des brimades entre autres, d’après l’auteur du livre. ‹‹ Quand on fait une bonne analyse, on se rend compte que le pouvoir Talon ou Patrice Talon lui-même ne se retrouve pas en position de force pour aborder l’échéance de 2026», a déclaré l’auteur du livre, Wilfrid Olateju.

Il a explique que c’est ce qui l’a poussé à titrer son livre, »Les Talons d’Achille de Patrice », qui signifie les faiblesses. Mais, poursuit l’auteur, «comme nous le connaissons, très intelligent et très rusé, l’ouvrage éveille l’attention du peuple sur d’éventuelles ruses dont nous percevons déjà les premières à travers le jeu du Code électoral et consort. Il faut que le peuple soit éveillé et conscient de ces ruses pour ne pas se laisser berner dans le choix de ses gouvernants en 2026 ››, a conclu Wilfrid Olateju.