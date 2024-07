Les touristes arabes victimes de racisme… dans ce pays majoritairement musulman

Police turque (AFP)

Le racisme, phénomène complexe et multiforme, ne connaît pas de frontières géographiques ou culturelles. Dans les sociétés arabes, il se manifeste souvent de manière insidieuse, alimenté par des préjugés ancestraux et des divisions ethniques profondément ancrées. Des discriminations basées sur la couleur de peau, l’origine tribale ou nationale persistent, créant des hiérarchies sociales implicites. Paradoxalement, ces mêmes communautés qui perpétuent en leur sein des formes de racisme se retrouvent fréquemment victimes de préjugés et de discriminations, non seulement dans les pays occidentaux à majorité chrétienne, mais aussi, de façon plus inattendue, au sein même du monde musulman. Cette réalité met en lumière la nature universelle et pernicieuse du racisme, capable de transcender les affiliations religieuses et culturelles supposées communes.

C’est dans ce contexte surprenant que la Turquie, nation à majorité musulmane et destination touristique prisée, se trouve aujourd’hui au cœur d’une polémique croissante. Le pays, longtemps vanté pour son hospitalité légendaire, fait face à une montée alarmante d’incidents racistes visant spécifiquement les visiteurs arabes. Ces agressions, loin d’être des cas isolés, dessinent les contours d’un phénomène sociétal préoccupant, mettant à mal l’image d’une nation ouverte et accueillante.

Un climat d’hostilité grandissante

L’atmosphère en Turquie s’est considérablement détériorée pour les touristes arabes. Des témoignages affluent, relatant des expériences allant de l’accueil glacial dans les aéroports aux refus de service dans les commerces, en passant par des agressions verbales et physiques en pleine rue. Un incident particulièrement choquant a récemment défrayé la chronique : la vidéo d’un homme armé d’un couteau, menaçant un groupe d’hommes d’affaires saoudiens à Istanbul, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Cet acte, empreint de symbolique ultranationaliste, a jeté une lumière crue sur la gravité de la situation.

Les conséquences de cette hostilité croissante ne se sont pas fait attendre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plusieurs pays arabes ont enregistré une baisse significative du nombre de leurs ressortissants visitant la Turquie. Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et la Jordanie ont tous constaté des diminutions allant de 17% à 34% de leurs flux touristiques vers la destination turque. Cette tendance inquiétante menace non seulement l’économie touristique du pays, mais également sa réputation sur la scène internationale.

Racines profondes et défis sociétaux

Les origines de ce phénomène sont multiples et complexes. Certains pointent du doigt la présence massive de réfugiés syriens en Turquie comme facteur d’exacerbation des tensions. Cependant, cette explication semble insuffisante pour justifier l’ampleur et la spécificité du racisme anti-arabe observé. Il semblerait que des courants ultranationalistes, incarnés par des groupes comme les Loups gris, jouent un rôle non négligeable dans la propagation de sentiments xénophobes. Selon des témoignages rapportés par la presse maghrébine, même les touristes arabes d’Afrique du Nord sont victimes de ces attitudes discriminatoires, soulignant l’étendue du problème au-delà des clivages entre Arabes du Moyen-Orient et du Maghreb.

La situation est d’autant plus préoccupante que les autorités turques semblent peiner à endiguer le phénomène. Malgré des arrestations médiatisées, comme celle de l’agresseur aux couteaux d’Istanbul, les incidents se multiplient, créant un climat d’insécurité palpable pour les visiteurs arabes. Les émeutes qui ont éclaté suite à un fait divers impliquant un ressortissant syrien à Kayseri témoignent de la volatilité de la situation et de la facilité avec laquelle les tensions peuvent dégénérer en violence collective.

Face à cette escalade inquiétante, la Turquie se trouve à la croisée des chemins. Le pays doit impérativement trouver un équilibre entre la gestion de ses défis internes et le maintien de son attrait touristique. La lutte contre le racisme et la xénophobie nécessite une approche multidimensionnelle, alliant éducation, sensibilisation et application rigoureuse de la loi. L’enjeu est de taille : il en va non seulement de la prospérité économique du pays, mais aussi de sa cohésion sociale et de son image sur la scène internationale. La Turquie, pont historique entre l’Orient et l’Occident, a aujourd’hui l’occasion de réaffirmer ses valeurs d’ouverture et d’hospitalité, en s’attaquant de front à ce défi sociétal majeur.