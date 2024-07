L’Europe bat les USA dans ce domaine, voici les conséquences

L’heure est au renouvelable. En effet, partout dans le monde, les gouvernements investissent pour offrir à leurs concitoyens, une énergie propre, peu coûteuse et durable. Problème, dans certains endroits… Cela va un peu trop vite. Résultat, bon nombre de pays se retrouvent confrontés à de drôles de conséquences.

C’est notamment le cas en Europe. En effet, la transition énergétique est rapide sur le Vieux Continent et les nations, ensemble, produisent davantage d’énergie éolienne et de solaire que les États-Unis. En bref, le continent européen est le grand champion de la production d’énergie verte. Cela est dû à des politiques d’investissements massifs, qui se sont donc avérés fructueux.

L’Union européenne produit beaucoup d’énergie décarbonée

Problème, l’Union européenne, du moins dans certains pays, produit tellement d’énergie verte, que celle-ci est parfois gratuite. On pense à l’exemple espagnol. Au mois d’avril dernier, le pays a été en mesure de produire énormément d’électricité, au point que les prix sont devenus négatifs. In fine, cela coûtait plus cher de stocker de l’électricité que d’en utiliser.

De manière assez surprenante, l’Allemagne s’est, elle aussi, retrouvée dans la même situation. Non pas grâce à son ensoleillement, mais plutôt grâce à son secteur de l’éolien. En 2023, les prix de l’électricité sont devenus négatifs pendant 300 heures. Une aubaine ? Oui et non. Si cela permet d’envisager une énergie très peu coûteuse pour le consommateur, ce n’est pas forcément très bon pour l’environnement.

Des problèmes d’un ordre nouveau se posent

En effet, les périodes de surproductions varient, sont instables et ne se calent pas forcément sur les besoins. Il faut ainsi, pour compenser, activer des centrales à gaz et autres énergies non renouvelables. En outre, les producteurs d’énergie produisent à perte, puisqu’ils perdent de l’argent à devoir stocker le trop-plein d’électricité. En bref, il faut de nouvelles solutions, intelligentes et automatisées, pour que ce processus soit mieux compris et maîtrisé.