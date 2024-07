Maghreb: 12 migrants syriens et 2 algériens retrouvés morts dans le désert

Photo DR

Le drame des migrations ne se limite pas à une couleur de peau ou à une nationalité. Souvent, lorsque l’on parle de la tragédie des migrants, l’attention se porte principalement sur ceux originaires d’Afrique subsaharienne, négligeant ainsi d’autres groupes tout aussi affectés par des crises humanitaires. Cependant, les récentes découvertes macabres dans le désert près de la frontière libyenne rappellent douloureusement que les Maghrébins et même des non-africains sont également victimes de ces périlleux périples. Ces événements soulignent l’ampleur d’un problème qui transcende les frontières géographiques et ethniques, mettant en lumière la nécessité urgente de porter secours à tous les migrants, indépendamment de leur provenance.

Récemment, un événement tragique survenu près de la frontière libyenne rappelle cette dure réalité. Les corps de douze Syriens, y compris des enfants de 10 et 16 ans, ainsi que deux Algériens ont été découverts dans l’implacable étendue du désert, soulignant une crise qui transcende les frontières et les ethnicités.

Ces victimes avaient quitté la Libye mardi, espérant atteindre l’Algérie. Leur voyage s’est tragiquement terminé dans le désert, où ils ont été retrouvés samedi, égarés et sans vie, à environ 70 kilomètres de la commune de Bordj Omar Driss. Leurs corps ont été transportés à l’hôpital Bordj Omar Idriss, à 1300 kilomètres au sud-est d’Alger, où ils ont été pris en charge par l‘Association algérienne de Recherche et Sauvetage. Cette ONG spécialisée dans le sauvetage des personnes perdues dans le désert algérien a joué un rôle crucial dans la découverte des corps.

La situation en Libye, où les autorités ont pris la décision d’expulser tous les migrants irréguliers, y compris les Syriens, contribue à cette tragédie. Cette politique a forcé de nombreux migrants à entreprendre des traversées périlleuses, non seulement à travers le désert mais aussi en mer Méditerranée, dans l’espoir d’atteindre l’Europe. La Libye, avec la Tunisie, figure parmi les principaux points de départ pour ces périlleuses odyssées.

Le conflit en Syrie, qui perdure depuis 2011, a créé la plus grande crise de déplacement au monde avec plus de 13,8 millions de personnes déplacées, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Ce contexte brutal a non seulement dévasté l’économie syrienne et ses infrastructures mais continue de disperser ses citoyens à travers le globe, cherchant sécurité et stabilité.

Bassem Farroukh, un citoyen syrien suivant le dossier pour l’ambassade de Syrie, a averti que d’autres Syriens pourraient tenter de quitter la Libye de la même manière, suggérant que de telles tragédies pourraient se répéter. Il est impératif de comprendre que les migrations forcées affectent des individus de toutes origines, et chaque perte humaine est un rappel de l’urgence à agir pour améliorer la situation des migrants à l’échelle mondiale.