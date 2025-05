Maghreb : une banque centrale va investir dans des projets agricoles dans le monde

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

La banque centrale marocaine confirme une nouvelle fois sa stature régionale en matière de finance responsable. En collaborant avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), Bank Al-Maghrib (BAM) s’inscrit dans une dynamique de soutien actif à la transformation du monde rural, au-delà même des frontières nationales.

Dans une démarche conjointe, le FIDA et BAM ont bouclé une opération d’envergure. Il s’agit de l’émission d’une obligation durable d’un montant de 150 millions de dollars, pour une durée de 10 ans. Ce placement privé, inscrit dans le cadre du programme de financement du développement durable du FIDA, a pour but de soutenir les investissements agricoles et les projets d’adaptation climatique dans diverses régions du monde. Cette initiative illustre la solidité du partenariat entre les deux institutions.

Le Maroc, de son côté, renforce sa position en tant que modèle de coopération Sud-Sud en matière de financement du développement. Depuis plus de quatre décennies, le FIDA collabore étroitement avec Rabat. Ce partenariat durable repose sur une vision commune : développer une agriculture résiliente, inclusive et adaptée aux enjeux climatiques. C’est ainsi que la banque centrale marocaine, en plus de son rôle classique de régulateur monétaire, devient aussi un levier de mobilisation de ressources pour des causes stratégiques.

Avec cette nouvelle opération, Bank Al-Maghrib envoie un message clair. Les économies émergentes peuvent elles aussi impulser des modèles de financement responsables, compatibles avec les objectifs de durabilité. Cette démarche s’inscrit dans une tendance globale qui voit les banques centrales jouer un rôle plus actif dans la réponse aux défis sociaux et environnementaux. Dans un monde confronté à l’insécurité alimentaire, aux chocs climatiques et aux pressions sur les ressources naturelles, ce type d’initiative est à saluer.