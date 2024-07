Maghreb: 3 terroristes tués dans ce pays

En Algérie, l’armée a confirmé avoir abattu trois terroristes à l’occasion d’une grande opération antiterroriste menée dans le nord du pays. Une information confirmée par le ministère de la Défense, dans un communiqué de presse, qui a d’ailleurs dévoilé le nom des trois personnes touchées.

Cette opération antiterroriste a eu lieu à l’occasion d’une fouille et d’un ratissage, organisé dans la région d’El Attaf, dans la préfecture d’Ain Defla. Des armes, de type kalachnikov, et des munitions, ont alors été découvertes. Cela a entraîné une intervention plus poussée de la part des forces armées, qui ont donc décidé de procéder différemment.

3 terroristes abattus par l’armée algérienne

Ces interventions antiterroristes qui sont menées par les autorités algériennes font souvent référence à la neutralisation de terroristes islamistes issus de la guerre civile, qui remonte à la période 1992 – 2002. À l’époque, 200.000 personnes avaient alors trouvé la mort. Une décennie qui reste gravée dans les mémoires collectives, comme étant “la décennie noire”.

Et plus de 20 ans après, les conséquences s’en font toujours ressentir. Si, en 2005, un accord de paix a été signé, mettant officiellement fin au conflit et officialisant la réunification des Algériens, quelques groupuscules armés continuent toutefois de sévir. Ces derniers, quoique peu actifs, mènent toutefois des opérations sporadiques, ici et là travers le pays.

35 décès depuis le début de l’année

Depuis le 1er janvier 2024, les autorités algériennes sont d’ailleurs beaucoup plus actives pour dénicher et neutraliser ces individus. Selon les informations officielles, distillées par le ministère de la Défense, 35 personnes ont ainsi été abattues tandis que 256 autres ont été arrêtées, jugées et placées en prison.