Pétrole algérien: top 3 des plus grands importateurs en 2024 (la France, 1er client)

Le premier semestre 2024 a marqué un tournant pour les exportations de pétrole brut algérien. Selon l’Unité de recherche sur l’énergie basée à Washington, ces dernières ont connu une hausse notable de 11% par rapport à l’année précédente, atteignant une moyenne quotidienne de 416 000 barils. Cette progression significative témoigne d’une reprise économique mondiale et d’un regain d’intérêt pour les hydrocarbures algériens.

La France conserve sa position de premier client, important en moyenne 75 000 barils par jour. Cette stabilité dans les relations commerciales franco-algériennes souligne la pérennité des liens énergétiques entre les deux pays. L’Espagne suit de près, consolidant sa deuxième place avec une augmentation de ses importations à 65 000 barils quotidiens.

L’Italie complète le trio de tête européen en absorbant 47 000 barils par jour. Cette présence marquée des pays méditerranéens dans le top 3 des importateurs reflète l’importance stratégique de l’Algérie pour l’approvisionnement énergétique du sud de l’Europe.

Un fait marquant de cette période est l’émergence des pays asiatiques comme acteurs majeurs dans l’importation du pétrole algérien. L’Inde se hisse à la quatrième position avec une moyenne de 46 000 barils importés quotidiennement. Plus spectaculaire encore, la Corée du Sud a plus que doublé ses importations, atteignant 42 000 barils par jour et s’imposant ainsi comme le cinquième plus grand importateur.

Cette diversification géographique des exportations présente plusieurs avantages pour l’Algérie. Elle permet de réduire la dépendance vis-à-vis d’un marché unique et offre une meilleure résistance face aux fluctuations des prix. De plus, elle ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de partenariats commerciaux.

Il est intéressant de noter que d’autres pays européens maintiennent leur présence dans le paysage des importateurs, bien qu’à des niveaux moindres. Le Portugal, le Royaume-Uni et les Pays-Bas importent respectivement 30 000, 27 000 et 19 000 barils par jour en moyenne.

Cette répartition des exportations s’inscrit dans un contexte de production stable pour l’Algérie. En juin 2024, la production nationale a atteint 906 000 barils par jour, un chiffre proche des objectifs fixés par l’OPEP+ pour le troisième trimestre. Cette stabilité démontre la volonté de l’Algérie de maintenir une politique de production équilibrée, visant à préserver ses ressources tout en assurant des revenus constants.

Les perspectives pour le secteur pétrolier algérien semblent prometteuses. La hausse des prix du pétrole, combinée à une demande mondiale soutenue, devrait permettre à l’Algérie d’augmenter ses revenus pétroliers et de financer ses projets de développement.

Cependant, consciente des enjeux liés à la transition énergétique, l’Algérie a entrepris une stratégie de diversification de ses exportations. L’exemple récent du lancement des exportations de feldspath illustre cette volonté de réduire la dépendance aux hydrocarbures et de renforcer la résilience de l’économie nationale.