Maghreb: baisse notable des prix des billets en provenance de France vers ce pays

Photo Unsplash

Chaque été, de nombreux Algériens résidant à l’étranger, en particulier en France, planifient leur retour vers leur pays natal. Cette période estivale est marquée par une hausse des réservations de vols, entraînant traditionnellement une augmentation des tarifs aériens. Toutefois, cette année, une tendance surprenante et bienvenue s’est manifestée : une diminution significative des prix des billets d’avion entre la France et l’Algérie.

Selon le dernier baromètre publié par MisterFly le 2 juillet, les tarifs des vols vers l’Algérie au départ de la France ont chuté de 16 % en juin 2024 comparé à la même période en 2023, atteignant un prix moyen de 375 €. Cette baisse contraste fortement avec les habitudes de la haute saison où les prix sont habituellement à la hausse.

Malgré cette baisse notable, l’Algérie a reculé dans le classement des destinations les plus populaires au départ de la France, passant de la sixième à la huitième place par rapport à juin 2023. Les destinations les plus prisées restent le Maroc, l’Espagne et la Tunisie, avec des prix moyens de billets à 359 €, 256 € et 359 € respectivement.

D’autres destinations comme le Portugal (303 €), l’Italie (261 €), les États-Unis (786 €) et la Grèce (387 €) suivent dans ce classement, mais aucune ne rivalise avec la baisse significative des tarifs observée pour l’Algérie.

Cette réduction des prix pour l’Algérie, la plus importante parmi le top 20 des destinations du Baromètre MisterFly, contraste avec les diminutions plus modestes enregistrées pour le Maroc (-7 %), l’Espagne (-12 %) et la Tunisie (-4 %). Selon Frédéric Pilloud, directeur digital chez MisterFly, cette tendance devrait se poursuivre en juillet et août, affectant de nombreuses destinations.