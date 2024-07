Maghreb : baisse significative des exportations de ce minerai

Une mine de phosphate (worldatlas)

Le secteur des phosphates tunisien subit un revers significatif. Selon les données récentes de l’Institut National de la Statistique, les exportations de phosphate et de ses dérivés ont chuté de 30,4% au premier semestre 2024. Cette baisse marquée s’inscrit dans un contexte économique mitigé pour le pays.

La balance commerciale tunisienne présente un tableau contrasté. Si le secteur des phosphates connaît des difficultés, d’autres domaines affichent une croissance notable. Les exportations de produits agricoles ont bondi de 45,7%, portées par une hausse spectaculaire des ventes d’huile d’olive. Celles-ci ont atteint 3,4 milliards de dinars, contre 1,8 milliard sur la même période l’année précédente.

Publicité

Le secteur énergétique tunisien fait face à des défis importants. Les importations d’énergie ont augmenté de 17,5%, creusant le déficit de la balance énergétique qui s’élève désormais à 5,7 milliards de dinars. Cette situation pèse lourdement sur le déficit commercial global du pays.

Les difficultés du secteur des phosphates s’expliquent en partie par des problèmes logistiques. Abdelkader Amaydi, directeur général de la Compagnie des phosphates de Gafsa, a révélé devant une commission parlementaire que 3,2 millions de tonnes de phosphate commercial sont prêtes à être acheminées vers les unités de transformation. Cependant, le transport ferroviaire n’assure que trois voyages quotidiens, créant un goulot d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement.

L’impact de cette crise sur l’économie tunisienne est substantiel. Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, a souligné que la contribution du secteur des phosphates aux exportations totales est tombée à 3%, alors qu’elle oscillait entre 10 et 12% avant 2011.

D’autres secteurs industriels connaissent également des difficultés. Les exportations du textile, de l’habillement et du cuir ont reculé de 9,2% sur la même période. En revanche, les industries mécaniques et électriques ont légèrement progressé de 0,4%.

Publicité

Côté importations, la Tunisie enregistre une légère baisse de 0,04% au premier semestre 2024. Cette diminution s’explique principalement par une réduction de 5,3% des importations de matières premières et de produits semi-finis, qui représentent 34% du total des importations. Parallèlement, les importations d’équipements et de biens de consommation ont augmenté respectivement de 1,1% et 2,7%.