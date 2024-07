Maghreb : ce grand groupe annonce un plan d’investissement de 8 milliards $

Photo DR

L’Algérie, dotée d’un potentiel économique considérable, suscite de plus en plus l’intérêt des investisseurs internationaux. Parmi eux, le groupe malaisien Lion Group envisage de se lancer dans la production d’aluminium et de sidérurgie, avec un investissement ambitieux de 8 milliards de dollars.

Lion Group a récemment mené une série de discussions avec des représentants clés du gouvernement algérien, notamment les ministres de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, de l’Énergie et des Mines, ainsi que le ministre des Finances. Ces échanges ont pour objectif de diversifier les investissements du groupe en Algérie, couvrant divers secteurs économiques prometteurs.

L’Algérie possède un immense potentiel, non seulement dans l’exploitation des ressources minières mais aussi dans la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Ce potentiel attire de plus en plus d’investisseurs étrangers, désireux de profiter des opportunités offertes par le pays du Maghreb.

Les projets d’investissement de Lion Group dans l’aluminium et la sidérurgie marquent un tournant important pour l’économie algérienne. En plus de générer des emplois et de stimuler la croissance économique, ces investissements contribueront à renforcer l’infrastructure industrielle du pays.

Outre l’aluminium et la sidérurgie, l’Algérie est bien placée pour devenir un leader régional dans la production de panneaux solaires photovoltaïques. Avec un ensoleillement quasi constant tout au long de l’année, le pays offre des conditions idéales pour le développement de cette industrie en pleine expansion à l’échelle mondiale. Le développement de projets de fabrication de panneaux solaires contribuera non seulement à diversifier l’économie algérienne, mais aussi à promouvoir les énergies renouvelables et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Le gouvernement algérien s’engage à faciliter les investissements étrangers en mettant en place des politiques favorables et en améliorant le climat des affaires. Des réformes ont été actionnées pour simplifier les procédures administratives, offrir des incitations fiscales et créer un environnement d’affaires transparent et prévisible. Cette approche proactive vise à attirer davantage de capitaux étrangers et à diversifier l’économie nationale, traditionnellement dépendante des hydrocarbures.