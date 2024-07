Forte chaleur ressentie dans ce pays arabe

Photo Pixabay

Les vagues de chaleur extrême sont un phénomène récurrent dans certaines régions du globe, particulièrement dans les zones désertiques et subtropicales. Cette semaine, l’émirat de Dubaï a été frappé par une canicule d’une intensité exceptionnelle, mettant en lumière les défis climatiques auxquels sont confrontées les métropoles du Golfe Persique. Les conditions météorologiques observées ont atteint des niveaux alarmants, soulevant des inquiétudes quant à la santé publique et à l’habitabilité future de ces régions.

Le mercredi 17 juillet, Dubaï a connu une journée particulièrement éprouvante. Les données météorologiques ont révélé une température ressentie atteignant l’incroyable valeur de 62,2 °C en milieu d’après-midi. Ce chiffre stupéfiant résulte d’une combinaison de facteurs environnementaux complexes, dont la température réelle et le taux d’humidité.

Il est important de noter que cette valeur ne correspond pas à la température de l’air mesurée officiellement. En effet, les relevés effectués dans les stations météorologiques indiquaient une température de 43 °C à 15 heures, dépassant légèrement la moyenne habituelle de 41 °C pour le mois de juillet. Cependant, c’est l’association de cette chaleur avec un taux d’humidité exceptionnellement élevé qui a conduit à ce ressenti thermique extrême.

L’humidité joue un rôle crucial dans la perception de la chaleur par le corps humain. Lorsque le taux d’humidité est élevé, comme ce fut le cas à Dubaï avec des valeurs atteignant 70 %, le mécanisme naturel de thermorégulation du corps humain est entravé. La transpiration, qui permet normalement de refroidir l’organisme par évaporation, devient inefficace dans ces conditions, augmentant considérablement le risque de coup de chaleur et d’autres problèmes de santé liés à la chaleur.

La proximité de Dubaï avec le golfe Persique explique en partie ces conditions météorologiques extrêmes. Les eaux du golfe, actuellement surchauffées avec des températures de surface oscillant entre 30 et 35 °C, contribuent à l’augmentation de l’humidité atmosphérique. Ce phénomène s’explique par une évaporation accrue des eaux de surface, chargeant l’air d’humidité et accentuant la sensation de chaleur oppressante.

Les spécialistes du climat soulignent que des températures ressenties dépassant 35 °C pendant plus de six heures consécutives peuvent avoir des conséquences mortelles. Dans le cas de Dubaï, la situation était particulièrement alarmante dès les premières heures de la journée, avec un ressenti thermique de 53,9 °C enregistré à 5 heures du matin.

Face à ces conditions extrêmes, les autorités locales et les experts en santé publique recommandent la plus grande prudence. Les habitants et les visiteurs sont invités à limiter leurs activités en extérieur, à s’hydrater abondamment et à rechercher des espaces climatisés pour se protéger des effets néfastes de la chaleur.

Bien que les prévisions indiquent une légère baisse des températures dans les jours à venir, le taux d’humidité devrait rester élevé. Cette situation met en évidence la nécessité d’adapter les infrastructures urbaines et les comportements individuels pour faire face à ces épisodes de chaleur extrême, qui risquent de devenir plus fréquents et plus intenses avec le changement climatique global.