Maghreb: ce groupe français contraint de céder une filiale

Les grandes compagnies françaises maintiennent une présence significative en Afrique, héritage des liens historiques et économiques tissés depuis l’époque coloniale. Ces entreprises opèrent dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les télécommunications, les infrastructures et les services publics. Leur implantation leur permet de bénéficier de marchés en croissance et de ressources naturelles abondantes. Cependant, cette présence soulève parfois des questions sur l’équité des partenariats économiques et l’influence persistante de l’ancienne puissance coloniale. Les entreprises françaises doivent naviguer entre les opportunités commerciales et les sensibilités politiques locales, tout en faisant face à une concurrence internationale croissante sur le continent africain.

Veolia se sépare de Lydec au Maroc

Le groupe français Veolia, leader mondial des services à l’environnement, a annoncé le 5 juillet 2024 la cession de sa filiale marocaine Lydec. Cette décision intervient dans le cadre des engagements pris auprès des autorités marocaines de la concurrence lors de l’acquisition de Suez en 2022.

Un accord a été conclu pour transférer l’intégralité de la participation de Veolia dans Lydec à la Société régionale multiservices Casablanca-Settat. Cette transaction, dont la finalisation est prévue d’ici la fin de l’année 2024, est soumise à l’obtention des approbations administratives nécessaires.

Malgré ce désengagement, Veolia affirme son intention de rester un acteur majeur au Maroc. Le groupe conservera notamment ses activités de distribution d’eau et d’électricité à Rabat, Tanger et Tétouan, capitalisant ainsi sur la présence centenaire de Suez dans le royaume.

Implications financières et stratégiques

Veolia souligne que cette cession était anticipée et n’aura pas d’impact sur ses prévisions financières et ses objectifs. Cette précision vise à rassurer les investisseurs et à maintenir la confiance dans la stratégie du groupe. La décision de Veolia s’inscrit dans un contexte plus large de restructuration du marché des services environnementaux au Maroc. Elle reflète également les défis auxquels sont confrontées les entreprises françaises pour maintenir leur position dans un paysage économique africain en mutation.

Enjeux pour le secteur des services publics au Maroc

Pour Veolia, ce repositionnement représente un défi pour maintenir son influence dans la région tout en respectant les exigences réglementaires locales. L’entreprise devra démontrer sa capacité à s’adapter à un environnement commercial en évolution, tout en préservant ses intérêts stratégiques à long terme au Maroc et plus largement en Afrique du Nord.