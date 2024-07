Maghreb: ce passeport est devenu encore plus puissant

Photo d'illustration

Le passeport algérien poursuit sa progression dans le classement mondial Henley Passport Index, gagnant deux places pour atteindre la 84ème position en juillet 2024. Cette amélioration reflète une tendance positive observée depuis plusieurs années, avec une montée constante dans le classement depuis 2021.

Désormais, les détenteurs du passeport algérien peuvent voyager sans visa dans 55 pays, partageant cette position avec la Guinée-Bissau, le Mali et la Jordanie. Cette évolution témoigne des efforts déployés pour renforcer les relations diplomatiques et faciliter la mobilité internationale des citoyens algériens.

La progression du passeport algérien s’inscrit dans un contexte où la mobilité globale s’améliore, comme le souligne Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners. Cependant, il met en garde contre l’écart grandissant entre les pays en tête et en queue de classement.

Au sommet du Henley Passport Index, le passeport singapourien offre un accès sans visa à 195 pays, suivi de près par les passeports français, allemand, japonais, italien et espagnol, qui permettent de voyager librement dans 192 nations.

Parmi les pays du Maghreb, le Maroc se distingue à la 68ème place, avec un accès sans visa à 72 pays, tandis que la Tunisie occupe le 71ème rang, offrant un accès à 69 destinations. Ces positions illustrent les disparités régionales en matière de liberté de circulation.

À l’autre extrémité du spectre, les passeports afghan, syrien et irakien ferment la marche, avec un accès limité à respectivement 26, 28 et 31 pays sans visa. Cette situation souligne les défis persistants auxquels sont confrontés certains pays en termes de relations internationales et de mobilité de leurs citoyens.