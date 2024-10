Bill Gates: ce qu’il a prévu faire de sa fortune après sa mort

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

Bill Gates est connu pour être un grand visionnaire. En effet, le co-fondateur de Microsoft est actuellement à la tête d’un pactole de 105 milliards de dollars (environ). Une fortune dont il sait ce qu’il fera, le jour où il trouvera la mort. Ses enfants pourraient bien ne pas pleinement en profiter.

En effet, l’immense majorité de son argent devrait aller grouper la cagnotte de The Giving Pledge. Il s’agit d’une ONG (organisation à but non lucratif) qu’il a lui-même fondée. Celle-ci incite les ultra-riches (milliardaires) à léguer une grande partie de leur argent à cette organisation, au moment de mourir. Cet argent sera alors reversé à diverses associations et ONG de lutte en faveur de la santé ou contre la pauvreté.

Que fera Bill Gates de son argent ?

Plusieurs fortunes ont d’ores et déjà annoncé vouloir participer à ce projet, dont Jeff Bezos (Amazon), George Lucas (producteur de films) ou encore Laurence Powell Jobs (veuve de Steve Jobs) ainsi que Mark Zuckerberg (Meta). Même Elon Musk, pourtant en “guerre” avec Bill Gates, a adhéré à cette idée. Son argent, Bill Gates sait donc très bien ce qu’il en fera :

Il en lègue actuellement une partie à son ex-épouse, Mélinda Gates, qui gère ses propres activités philanthropiques. Celle-ci s’occupe notamment de soutenir le droit des femmes et des jeunes filles.

Il léguera une immense partie de ce qu’il détient à son ONG, The Giving Pledge.

Il léguera une petite partie de sa fortune, à ses enfants.

Les enfants de Bill Gates, déjà au courant

En effet, Jennifer (28 ans), Rory (23 ans) et Phoebe (22 ans) pourraient récupérer jusqu’à 10 millions de dollars chacun. Une conquête somme, bien loin toutefois des centaines de milliards dont celui-ci dispose. Ses enfants ont d’ailleurs déjà été prévenus, dans le cas d’une succession, ces derniers ne pourraient donc rien réclamer de plus.