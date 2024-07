Maghreb: ce pays lance la première exportation de ce minéral

Feldspath. Photo : DR

L’Algérie marque un tournant décisif dans sa politique énergétique et minière. Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a dévoilé une série d’initiatives ambitieuses lors de l’inauguration d’une unité d’extraction et de traitement de feldspath à Ain Barbar, dans la wilaya d’Annaba.

Cette nouvelle installation, première du genre en Algérie, affiche une capacité de production annuelle de 90 000 tonnes. Elle permettra au pays de passer du statut d’importateur à celui d’exportateur de feldspath, avec des objectifs d’exportation de 3 000 tonnes dès cette année et 10 000 tonnes en 2025.

Le gisement d’Ain Barbar, estimé à plus de 3 millions de tonnes, sera complété par un gisement voisin d’une capacité équivalente, consolidant ainsi la position de l’Algérie sur le marché international des ressources minières. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’une stratégie gouvernementale plus large visant à développer le secteur minier à travers 26 projets de recherche et d’exploration.

Le feldspath, composant majeur de la croûte terrestre, trouve des applications dans de nombreux domaines industriels. Il est essentiel à la fabrication de matériaux réfractaires comme la céramique et la porcelaine, contribuant à leur solidité et leur résistance à la chaleur. Son utilisation s’étend également à la production de verre, où il apporte transparence et dureté. De plus, ce minéral sert d’abrasif pour le polissage et le sablage, et entre dans la composition de revêtements métalliques protecteurs.

Les applications du feldspath ne se limitent pas à ces secteurs traditionnels. On le retrouve comme agent de remplissage dans la fabrication de plastiques, de peintures et de caoutchouc, où il améliore leurs propriétés physiques. Récemment, son utilisation s’est étendue au domaine de l’isolation électrique, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives industrielles.

Le ministre Arkab a souligné que cette initiative s’aligne sur la vision du président Abdelmadjid Tebboune, qui aspire à faire de l’Algérie un producteur et exportateur majeur de minerais. Cette transition devrait générer des revenus substantiels pour l’économie nationale tout en réduisant la facture d’importation.

Parallèlement à l’inauguration de l’unité de feldspath, le ministre a inspecté plusieurs projets énergétiques dans la région d’Annaba. Il a notamment visité le chantier du complexe administratif des filiales de Sonelgaz, dont l’ouverture est prévue pour le 1er novembre. Deux nouveaux centres de transformation électrique ont également été inaugurés dans la zone urbaine de Draa Erriche, visant à améliorer la stabilité et la fiabilité de la distribution d’énergie, particulièrement durant la période estivale.