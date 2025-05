USA : le Qatar mise gros avec une commande record

Image Source: Boeing / MGN

Boeing, une figure emblématique de l’industrie aéronautique, s’impose comme l’un des leaders mondiaux de la construction d’avions commerciaux, militaires et de systèmes spatiaux. Depuis sa création, l’entreprise américaine a été un acteur majeur dans l’innovation et la production de technologies aériennes de pointe, avec une large gamme d’avions allant des monocouloirs aux long-courriers en passant par des appareils militaires et des satellites. Grâce à ses performances éprouvées, Boeing est reconnu pour ses engagements dans la recherche et le développement, marquant des étapes clés dans l’évolution du secteur aérien.

Récemment, la compagnie aérienne Qatar Airways a annoncé une commande exceptionnelle portant sur 210 avions d’une valeur de 96 milliards de dollars à Boeing, un contrat qui représente un tournant stratégique pour l’avionneur américain. Cette commande, qui intervient dans le cadre de la visite de Donald Trump à Doha, constitue un signal fort pour l’industrie, marquant la confiance renouvelée des clients dans les capacités de production de Boeing, après une période difficile pour l’entreprise.

Bien que le prix des avions achetés soit rarement divulgué, ce contrat semble être la plus importante commande enregistrée par Boeing en termes de valeur. La commande comprend 130 Boeing 787 Dreamliner et 30 777-9, issus de la gamme 777X, un modèle encore en phase de test et non certifié par l’Agence américaine de l’aviation civile (FAA). Le groupe aéronautique prévoit une première livraison du 777X en 2026, une étape cruciale dans la relance de l’image de Boeing sur le marché international.

Avec cette commande, Qatar Airways marque son soutien à Boeing, en privilégiant des gros porteurs comme le Dreamliner et le 777X, et en se positionnant pour un avenir stratégique en matière de flotte. En dépit des défis rencontrés par Boeing dans l’accélération de sa production et de ses livraisons, cette commande symbolise une confiance renforcée, offrant à l’avionneur un tremplin pour poursuivre son redressement sur le marché mondial.

Le développement de Boeing continue ainsi à s’ancrer dans un environnement où la concurrence avec son principal rival, Airbus, reste forte, mais où ce genre de commandes prestigieuses témoigne de la résilience et de l’importance stratégique de l’entreprise dans le secteur aérien international.