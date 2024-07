Maghreb: ce pays mise sur l’écotourisme avec un investissement massif

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

La région de Drâa Tafilalet s’apprête à devenir un pôle majeur de l’écotourisme au Maroc. Un ambitieux programme d’investissement de 1,7 milliard de dirhams, annoncé par Imad Barrakad, président de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), vise à transformer cette zone en une destination phare pour les amateurs de tourisme durable.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large axée sur la filière « Désert & Oasis Adventure », élaborée par la SMIT et ses partenaires. L’objectif est de capitaliser sur les atouts naturels uniques de la région tout en préservant son patrimoine écologique.

Le programme se décline en plusieurs volets stratégiques. L’amélioration des infrastructures de transport aérien figure parmi les priorités, afin de rendre la région plus accessible aux visiteurs nationaux et internationaux. Un accent particulier sera mis sur la qualité de l’offre touristique, avec un renforcement des services et des infrastructures d’accueil.

Pour assurer une mise en œuvre efficace, une Société de Développement Régional (SDR) dédiée au tourisme « Oasis Tafilalet » sera créée. Cette entité, regroupant la SMIT, le Ministère de tutelle et le Conseil de la région, supervisera le déploiement des projets publics en adéquation avec les besoins locaux.

L’investissement se répartit en trois axes principaux. Une enveloppe de 515 millions de dirhams sera consacrée à la modernisation et à l’extension de l’offre d’hébergement. Ce volet comprend la rénovation des installations existantes, le développement d’hôtels de charme et la création d’hébergements ruraux alternatifs. Un projet de station verte à Isli et Tislite est également prévu.

Pour renforcer l’attractivité de la région, 732 millions de dirhams seront alloués à l’amélioration de la lisibilité touristique. Cela inclut la mise en place d’une signalétique directionnelle et interprétative, ainsi que la valorisation de sites emblématiques tels que les Gorges de Todgha, les Gorges de Dadès et le site historique de Sijilmassa.

Enfin, 429 millions de dirhams financeront la rénovation des sites et expériences touristiques, avec un accent mis sur l’animation et la diversification des activités proposées aux visiteurs. Des randonnées pédestres et des excursions dans le désert et les oasis viendront enrichir l’offre touristique de la région.