Maghreb: ce pays peut satisfaire 70% de ses besoins en médicaments

L’industrie pharmaceutique au Maghreb rencontre plusieurs obstacles, particulièrement en matière d’approvisionnement et d’accessibilité aux traitements essentiels. La région cherche à développer son autonomie dans ce domaine clé, confrontée à une demande croissante et des coûts en hausse. L’équilibre entre importations, normes qualitatives et maîtrise des prix représente un défi majeur. Dans ce paysage, le Maroc se distingue par ses progrès significatifs.

Le Royaume a la capacité de produire jusqu’à 70% de ses besoins en médicaments, y compris les génériques. Cette annonce faite par Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, révèle une approche stratégique à long terme. Cette performance repose sur un tissu industriel composé d’entreprises compétentes, aptes à répondre aux exigences du marché national. Le gouvernement élargit son champ d’action au-delà des médicaments, en encourageant la fabrication de dispositifs médicaux.

Une stratégie de décentralisation et d’innovation

La décentralisation de la production pharmaceutique fait partie intégrante de cette stratégie. Des accords visent à implanter des unités de production dans diverses villes, au-delà des centres traditionnels de Casablanca et Berrechid. Un projet d’envergure illustre cette ambition : une usine de fabrication de vaccins. Cette installation, capable de produire 144 millions de doses par an, dépasse largement les besoins nationaux estimés à 22 millions. Cette capacité excédentaire positionne le Maroc comme un potentiel fournisseur pour le continent africain.

La constitution d’un stock stratégique de réserve, initiée sur directive royale, vise à préparer le pays aux crises sanitaires futures. Cette mesure préventive marque une évolution dans la gestion de la santé publique.

Vers une accessibilité accrue des traitements

L’accessibilité financière demeure un enjeu, notamment pour les traitements coûteux comme ceux contre le cancer. Pour y répondre, l’Agence Marocaine des Médicaments et des Produits de Santé collabore avec les acteurs du secteur pour développer des options abordables sans compromis sur la qualité. L’approche marocaine, combinant engagement politique, expertise industrielle et innovation, pourrait servir d’exemple dans la région. Dans un contexte où la santé devient un enjeu de souveraineté, le Maroc esquisse une voie vers l’indépendance pharmaceutique.

Le parcours du Maroc dans ce secteur continue d’évoluer. Des défis persistent, de la formation à la recherche, en passant par l’expansion commerciale. Néanmoins, les avancées du pays démontrent la possibilité de conjuguer autonomie sanitaire et présence internationale. Cette expérience offre des enseignements pour la région, en quête de réponses durables aux enjeux sanitaires actuels.