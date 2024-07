Maghreb: grosse saisie d’or et d’argent de contrebande

Le trafic illicite de marchandises précieuses continue de saper l’économie tunisienne, menaçant la stabilité financière du pays et privant l’État de ressources fiscales cruciales. Cette pratique délétère alimente un réseau souterrain d’échanges commerciaux échappant à tout contrôle, fragilisant les secteurs économiques légitimes et encourageant la corruption. Les conséquences de ce fléau s’étendent bien au-delà des pertes financières directes, affectant la confiance des investisseurs et ternissant l’image internationale de la Tunisie. Face à cette menace persistante, les autorités redoublent d’efforts pour endiguer le flot de marchandises illégales traversant les frontières.

Une opération de contrôle menée le 19 juillet 2024 au poste frontalier de Ras Jedir a permis de mettre au jour une importante tentative de contrebande de métaux précieux. Les agents des douanes, lors de l’inspection d’un véhicule léger s’apprêtant à pénétrer sur le sol tunisien, ont découvert une cargaison clandestine d’or et d’argent d’une valeur dépassant 1,3 million de dinars.

La fouille minutieuse du véhicule a révélé l’ingéniosité des trafiquants. Un compartiment secret, spécialement aménagé, dissimulait une quantité impressionnante de bijoux en or et en argent. Au total, ce sont près de 34 kilogrammes de métaux précieux qui ont été saisis par les autorités douanières.

L’expertise réalisée sur place a permis d’établir un inventaire précis du butin. La cargaison comprenait 6 413 grammes d’or, principalement de 18 et 9 carats, estimés à 1,17 million de dinars. S’y ajoutaient 27 570 grammes d’argent, représentant une valeur de 110 000 dinars.

Cette saisie exceptionnelle témoigne de l’ampleur du phénomène de contrebande qui sévit aux frontières tunisiennes. Elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés les services douaniers dans leur lutte quotidienne contre le trafic illicite. La sophistication des méthodes employées par les contrebandiers exige une vigilance accrue et des moyens de détection toujours plus performants.

Les autorités ont immédiatement pris les mesures légales qui s’imposaient. Un procès-verbal de saisie a été dressé, marquant le début d’une procédure judiciaire. Le suspect, dont l’identité n’a pas été révélée, a été remis aux services de sécurité compétents pour la poursuite de l’enquête, conformément aux instructions du parquet.

Cette opération réussie s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à combattre la contrebande sous toutes ses formes. Elle démontre la détermination des autorités tunisiennes à protéger l’intégrité de leurs frontières et à préserver les intérêts économiques du pays.

Cependant, malgré ce succès, la lutte contre le trafic illicite de métaux précieux reste un défi de taille. Les réseaux de contrebande, souvent bien organisés et disposant de ressources importantes, continuent d’exploiter les failles du système douanier. Il est crucial que les efforts de répression s’accompagnent de mesures préventives et d’une coopération internationale renforcée pour s’attaquer aux racines du problème.