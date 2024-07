Maghreb: ce projet pharaonique prend corps petit à petit

Photo : DR

Le futur port Dakhla Atlantique, projet phare situé à 40 kilomètres au nord de Dakhla, commence à révéler son potentiel avec une avancée notable des travaux. Vu du ciel, ce chantier titanesque, étendu sur 1.650 hectares, dévoile déjà des signes de ce qu’il deviendra : un hub économique régional et un acteur maritime international de premier plan.

Les images aériennes montrent un site en pleine effervescence où des centaines de machines, de vastes excavatrices aux grues imposantes, opèrent dans une chorégraphie industrielle minutieusement orchestrée. Le va-et-vient incessant des camions-bennes, chargés de matériaux et de déblais, ainsi que le bourdonnement des moteurs et le bruit des métaux, témoignent de l’activité intense qui règne sur ce gigantesque chantier.

Publicité

À ce stade, environ 20% des travaux ont été réalisés. Les infrastructures commencent à prendre forme avec des quais commerciaux prévus pour s’étendre sur plusieurs centaines de mètres, capables d’accueillir des navires de grande taille. Des sections dédiées à la pêche et à la réparation navale sont également en cours de développement, chacune ayant des quais spécifiques, visant à dynamiser l’économie maritime régionale.

Ce projet ambitieux, soutenu par une vision royale et intégré dans la stratégie portuaire nationale, est conçu pour devenir un carrefour d’intégration économique et un centre névralgique d’influence continentale et internationale. En outre, le port Dakhla Atlantique promet de grandes opportunités d’investissement et de création d’emplois, aussi bien au port qu’au sein de la zone logistique adjacente.

La région de Dakhla se prépare ainsi à accueillir un chantier pourvoyeur d’emplois directs et indirects, avec une équipe de 1.600 personnes travaillant sans relâche pour respecter les délais impartis. La livraison de ce projet est prévue pour la fin de l’année 2028, conformément à la convention signée en 2016 en présence du Souverain.

En plus des bénéfices économiques, le port Dakhla Atlantique adopte des normes écologiques strictes, assurant une construction respectueuse de l’environnement, bénéfique non seulement pour le port mais aussi pour toute la région environnante.

Publicité

Le coût total de ce projet pharaonique s’élève à 12,5 milliards de dirhams. Il comprendra un bassin de commerce avec un poste pétrolier, un bassin de pêche côtière et hauturière pour un trafic prévisionnel de près d’un million de tonnes de produits maritimes, ainsi qu’un bassin de réparation navale. De plus, des ouvrages de connectivité tels qu’un pont d’accès en mer et une route de raccordement de 7 km à la route nationale n°1, sont également prévus pour faciliter les échanges et les déplacements.