Maghreb: ce secteur fait face à de grands défis

Le tourisme marocain traverse une période difficile, poussant de plus en plus de nationaux à chercher des destinations étrangères pour leurs vacances. Un rapport récent de la Chambre des Conseillers met en lumière les défis auxquels le secteur est confronté, révélant une tendance croissante parmi les Marocains à opter pour des séjours en Espagne, au Portugal ou en Turquie.

La cherté des services touristiques au Maroc apparaît comme le principal facteur de cette expatriation estivale. Les prix pratiqués par les établissements touristiques nationaux, particulièrement durant la haute saison, dépassent souvent ceux de destinations concurrentes offrant des prestations similaires, voire supérieures. Cette situation affecte non seulement l’attrait du pays pour les visiteurs étrangers mais pénalise également les familles marocaines de classe moyenne, pour qui les vacances au pays deviennent un luxe difficilement accessible.

L’absence de contrôle efficace et le manque de transparence dans l’affichage des tarifs contribuent à cette problématique. Le rapport souligne une disparité flagrante entre les établissements de même catégorie, rendant complexe toute comparaison pour le consommateur. Cette opacité nuit à la compétitivité du secteur sur la scène internationale et décourage le tourisme intérieur.

Parallèlement, le secteur informel gagne du terrain, proposant des services à moindre coût grâce à l’utilisation des plateformes numériques et des réseaux sociaux. Si cette offre peut sembler attractive à court terme, elle engendre une concurrence déloyale et impacte négativement la qualité globale des prestations. L’absence de contrôle et de professionnalisme dans ce segment informel affecte l’expérience des touristes et compromet leur fidélisation.

Le phénomène de la mendicité, qualifié de « problème social grave » par le rapport, constitue un autre frein majeur au développement touristique du royaume. Sa présence marquée dans l’espace public, parfois associée à des comportements agressifs, nuit considérablement à l’image du pays et à son attractivité touristique.

Face à ces défis, le nombre de Marocains choisissant de passer leurs vacances à l’étranger ne cesse d’augmenter, atteignant plus d’un million en 2023. Cette tendance reflète non seulement la recherche d’un meilleur rapport qualité-prix, mais aussi le besoin d’une expérience touristique plus sereine et mieux encadrée.