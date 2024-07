Maghreb : cette célèbre compagnie accélère son projet de modernisation de sa flotte

Photo DR

Royal Air Maroc (RAM) s’apprête à moderniser sa flotte en vue de la Coupe du monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal. Le transporteur national marocain a entamé des démarches pour acquérir de nouveaux appareils, dont des Dreamliner de Boeing et des A330 NEO d’Airbus.

Abdelhamid Addou, PDG de RAM, a récemment effectué une tournée aux États-Unis et en France pour finaliser ces commandes stratégiques. À Seattle, il a rencontré les dirigeants de Boeing pour discuter de l’acquisition de plusieurs Dreamliner, des avions long-courriers réputés pour leur efficacité. Cette visite souligne l’importance que RAM accorde à l’expansion de ses capacités sur les liaisons internationales.

Le voyage s’est poursuivi à Toulouse, où M. Addou a visité les installations d’Airbus. Le constructeur européen fournira à RAM des appareils pour les vols moyens-courriers ainsi que des A330 NEO, un modèle à large fuselage conçu pour les longues distances. Cette diversification marque un tournant pour RAM, qui intégrera pour la première fois des avions Airbus à sa flotte.

Ces acquisitions s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer le secteur aérien marocain. L’objectif est d’atteindre une flotte nationale de plus de 256 avions d’ici 2030, année cruciale pour le pays avec l’organisation de la Coupe du monde.

Le développement de la flotte s’accompagne d’investissements majeurs dans les infrastructures aéroportuaires. Des projets d’expansion et de modernisation sont prévus dans plusieurs villes, dont Rabat, Tanger, Agadir, Casablanca, Marrakech, Tétouan, Nador et Dakhla. Ces aéroports seront également mieux connectés aux réseaux de transport terrestre, incluant des liaisons ferroviaires et des bus intelligents.