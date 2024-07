Maghreb: investissement colossal dans le secteur métallurgique

© Pixabay

Le paysage industriel marocain s’enrichit d’une nouvelle infrastructure majeure avec l’inauguration d’un complexe sidérurgique à Jorf Lasfar. Le groupe Riva Industries, fleuron de l’industrie nationale, a dévoilé le 20 juillet 2024 ce projet d’envergure, fruit d’un investissement colossal de 2,9 milliards de dirhams.

Cette unité de production, érigée sur 75 hectares, marque un tournant dans le secteur métallurgique du pays. Elle vise à répondre aux besoins croissants du marché local tout en se positionnant comme un acteur majeur sur la scène internationale, notamment en Europe et en Afrique.

Le complexe se distingue par sa polyvalence, offrant une gamme diversifiée de produits métallurgiques. Fer à béton, fil machine, lingots en acier et aciers spéciaux figurent parmi les principales productions de cette nouvelle installation. Cette diversité témoigne de l’ambition de Riva Industries de couvrir un large spectre des besoins du secteur.

L’impact économique de ce projet se mesure également à l’aune des emplois générés. Avec la création de 3 000 postes, dont 1 100 emplois directs et stables, le complexe s’impose comme un vecteur de développement socio-économique pour la région d’El Jadida.

La visite du ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, souligne l’importance stratégique de cette réalisation pour le Royaume. Le ministre a mis en exergue l’alignement du projet avec les orientations royales visant à renforcer la souveraineté industrielle du Maroc. Cette initiative s’inscrit dans une logique de réduction des importations et de promotion des exportations, contribuant ainsi à la balance commerciale du pays.

L’aspect environnemental n’a pas été négligé dans la conception de ce complexe. Des unités auxiliaires intègrent des technologies avancées pour le traitement et le recyclage des eaux, la gestion des fumées, ainsi que la production d’électricité et de gaz nécessaires au fonctionnement de l’usine. Ces installations témoignent d’une approche responsable, conciliant production industrielle et préoccupations écologiques.

La remise d’un certificat de conformité aux normes marocaines pour le fil machine produit par Riva Industries vient couronner ce projet. Cette certification atteste de la qualité des produits issus de ce nouveau complexe, renforçant ainsi la crédibilité de l’industrie marocaine sur les marchés internationaux.