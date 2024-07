Maghreb: les USA collaborent avec ce pays sur la Libye

AP/Yousef Murad

La Libye traverse une période de grande instabilité depuis la chute de son ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. Ce pays riche en pétrole a vu sa structure politique et sociale se désintégrer, menant à une division en deux entités gouvernementales rivales basées à Tripoli et Benghazi, respectivement. La communauté internationale reconnaît principalement le gouvernement de Tripoli, dirigé par Abdelhamid D’beiba. L’Algérie, voisin vigilant et acteur régional clé, poursuit des efforts pour orchestrer une résolution pacifique à travers des élections libres de toute ingérence étrangère.

Dans ce contexte complexe, les États-Unis et l’Algérie ont renforcé leur collaboration pour éviter un enlisement du conflit libyen. Joshua Harris, qui est en lice pour devenir le prochain ambassadeur américain en Algérie, a mis en lumière cette dynamique lors de son audition au Congrès américain. Il a souligné l’importance du dialogue continu entre Washington et Alger, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où l’Algérie siège comme membre non permanent depuis janvier 2024.

Publicité

Les discussions entre les deux pays s’étendent au-delà de la crise libyenne, englobant des enjeux sécuritaires régionaux, y compris les tensions au Soudan et les défis sécuritaires au Sahel. Cette région, caractérisée par ses vulnérabilités, attire l’attention des puissances mondiales et régionales qui cherchent à contrer les mouvements de forces hostiles exploitant ces faiblesses.

Harris a également fait référence à son expérience personnelle, ayant travaillé au sein de l’ambassade des États-Unis à Tripoli. Il y a contribué à des initiatives visant à restaurer la souveraineté nationale libyenne, un pilier essentiel pour la stabilisation du pays. Cette collaboration Algéro-américaine reflète un engagement plus large pour la sécurité et la gouvernance dans le Maghreb et au-delà, s’efforçant d’établir un cadre de paix durable dans la région.

Cette synergie entre l’Algérie et les États-Unis montre une reconnaissance mutuelle de l’importance de stabiliser la Libye, un enjeu qui a des répercussions directes sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Le rôle actif de l’Algérie dans ces dialogues renforce son profil en tant que médiateur clé dans les affaires nord-africaines et souligne l’importance stratégique de ses relations avec les grandes puissances comme les États-Unis.