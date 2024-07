Maghreb, monde arabe: colère après l’assassinat du chef du Hamas

Des combattants du Hamas (Mohammed Saber/EPA)

Le Moyen-Orient est à nouveau plongé dans la tourmente suite à l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, lors d’une frappe israélienne à Téhéran. Cet acte, survenu dans la capitale iranienne, marque une escalade dramatique dans le conflit israélo-palestinien et soulève de vives tensions dans toute la région. L’opération, attribuée à Israël, a non seulement coûté la vie au leader du mouvement de résistance palestinien, mais également à l’un de ses gardes du corps, comme l’ont confirmé les Gardiens de la Révolution iraniens. Cette attaque intervient dans un contexte déjà tendu, quelques mois seulement après que l’armée israélienne a tué trois fils et quatre petits-enfants de Haniyeh dans le camp de réfugiés de Chati à Gaza, illustrant l’intensification de la stratégie israélienne visant les hauts responsables du Hamas et leurs proches.

Une onde de choc dans le monde arabe

La nouvelle de l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh a provoqué une onde de choc dans tout le monde arabe, en particulier au Maghreb. L’Algérie, fidèle à son soutien historique à la cause palestinienne, a rapidement réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Lors d’une conférence de presse à Alger, il a fermement condamné cet acte, le qualifiant d’ »opération terroriste » menée par les forces israéliennes. Le ministre algérien a souligné que cette action s’inscrivait dans une stratégie plus large d’escalade, visant à entraîner toute la région dans un conflit sans fin.

Cette réaction algérienne reflète un sentiment largement partagé dans la région, où l’assassinat est perçu comme une provocation délibérée et une violation flagrante du droit international. La colère et l’indignation exprimées par Alger trouvent un écho dans d’autres capitales maghrébines, renforçant la solidarité régionale avec la Palestine et accentuant les tensions diplomatiques avec Israël.

Mobilisation populaire et réponse palestinienne

Face à cette tragédie, la réponse palestinienne ne s’est pas fait attendre. Les forces islamiques palestiniennes ont appelé à une grève générale et à des marches de protestation, mobilisant la population pour dénoncer cet assassinat. Ces manifestations témoignent de l’impact profond de la mort d’Haniyeh sur la société palestinienne et de la capacité du Hamas à mobiliser un soutien populaire significatif, même dans ces circonstances tragiques.

Le mouvement Hamas a annoncé que les funérailles de son leader se dérouleront en deux temps, reflétant l’importance régionale d’Haniyeh. Une première cérémonie officielle aura lieu à Téhéran, soulignant les liens étroits entre le Hamas et l’Iran, avant que sa dépouille ne soit transportée à Doha pour un enterrement final. Cette double cérémonie illustre la complexité des alliances régionales et le rôle central que jouait Haniyeh dans la géopolitique du Moyen-Orient.

Réactions internationales contrastées

L’assassinat d’Ismaïl Haniyeh a suscité une vague de réactions internationales, révélant des positions divergentes face à cet acte. L’Union européenne, par la voix de Peter Stano, porte-parole du chef de la diplomatie européenne, a appelé à la retenue et à éviter toute escalade. Tout en réaffirmant son rejet des exécutions extrajudiciaires, l’UE a souligné l’importance de l’État de droit et de la justice pénale internationale. Cette position mesurée contraste avec les réactions plus vives émanant du monde arabe et musulman.

Plusieurs pays ont fermement condamné l’assassinat. Le sultanat d’Oman l’a qualifié de « violation flagrante du droit international », tandis que la Jordanie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi, a dénoncé avec véhémence l’action israélienne. L’Égypte a mis en garde contre les conséquences de la « politique d’assassinats » d’Israël, soulignant l’absence de volonté politique en faveur d’une désescalade. Ces réactions témoignent d’une inquiétude croissante quant à la stabilité régionale et aux perspectives de paix.



Silence stratégique et menaces de représailles

Face à ces condamnations, le silence d’Israël est particulièrement notable. Le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a refusé de commenter l’incident, conformément à la posture habituelle d’ambiguïté stratégique adoptée par Israël après des opérations de ce type. Cette approche vise à maintenir un effet dissuasif tout en évitant d’endosser officiellement la responsabilité d’actions menées à l’étranger.

En revanche, la réaction de l’Iran a été sans équivoque. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a juré d’infliger un « châtiment sévère » à Israël, considérant comme un devoir de venger l’assassinat d’Haniyeh sur le sol iranien. Cette menace de représailles, couplée aux déclarations belliqueuses de groupes armés comme les Brigades du Hezbollah en Irak, laisse présager une potentielle escalade des tensions dans la région. L’Iran a décrété trois jours de deuil national, soulignant l’importance accordée à cet événement et renforçant la symbolique de l’alliance entre Téhéran et le Hamas.