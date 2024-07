Maghreb: record d’investissements privés pour ce pays 

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

Au Maghreb, l’économie est en train de connaître un magnifique essor. Algérie, Tunisie ou encore Maroc capitalisent sur leurs nombreuses ressources naturelles et leurs bonnes infrastructures pour renforcer leurs économies. Cela implique des investissements massifs, qu’ils soient publics ou privés.

Au Maroc, ce sont au total 200 milliards de dirhams, ce qui représente 20.27 milliards de dollars, qui ont été injectés dans l’économie via des investissements privés sur la période 2022 – 2023. Un chiffre confirmé par Mohcine Jazouli, le ministre de l’Investissement. D’excellents chiffres, qui pourraient permettre au gouvernement d’atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés il y a peu, pour la période 2022 – 2026.

Publicité

Le Maroc attire les capitaux

Pour y parvenir, de nombreuses choses ont été mises en place, à commencer par le lancement de la nouvelle charte de l’investissement. Celle-ci a eu un impact extrêmement important sur l’investissement privé, permettant de lancer des projets valorisés à d’importantes sommes, ce qui en plus de ça permet aussi de créer de l’emploi. À ce jour, quasiment 100.000 emplois ont d’ailleurs été créés.

Ces investissements privés proviennent principalement de l’étranger. Jamais, ces derniers n’ont été aussi importants, d’ailleurs, preuve que le Royaume attire de plus en plus. Mesures d’incitations fiscales, développement rapide d’infrastructures de nouvelle génération, soutiens bancaires et politiques… Une politique récemment saluée par Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement.

2025 et 2026, pour battre de nombreux records

Pour 2024, les chiffres s’annoncent même encore plus importants. En comparaison avec 2023, à la même période, ces derniers sont en hausse de 20%, pour s’établir à 1.6 milliard de dollars. Des données qui donnent le sourire et qui confirment donc que les affaires se portent très bien au Maroc, avec de très belles perspectives. Les années 2025 et 2026 pourraient permettre de battre de nombreux records.