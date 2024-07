Maghreb : top 5 des hôtels les plus réservés de cette région

Photo d'illustration (Unsplash)

Le tourisme au Maghreb connaît une croissance significative, avec l’Algérie qui émerge comme une destination de plus en plus prisée. Ce développement s’explique par une combinaison de facteurs, notamment l’amélioration des infrastructures, la diversification de l’offre touristique et une ouverture progressive aux voyageurs internationaux.

L’Algérie, riche de son patrimoine historique, de ses paysages variés allant du littoral méditerranéen au désert du Sahara, attire un nombre croissant de visiteurs. Cette tendance se reflète dans l’évolution du secteur hôtelier, qui s’adapte pour répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée, qu’il s’agisse de touristes en quête d’authenticité ou de voyageurs d’affaires.

Publicité

Booking.com, plateforme de réservation en ligne renommée, a récemment dévoilé son classement des hôtels les plus prisés en Algérie pour le mois de juin. Ce palmarès offre un aperçu intéressant des préférences des voyageurs et de la répartition géographique de l’offre hôtelière dans le pays.

La capitale Alger s’impose comme la destination phare, monopolisant sept des dix premières places du classement révélée par la plateforme. Cette prédominance s’explique par son statut de centre économique et administratif, attirant aussi bien les voyageurs d’affaires que les touristes. Oran, deuxième ville du pays, complète le podium avec trois établissements, soulignant son attractivité croissante.

Le Sofitel Algiers Hamma Garden se distingue en tête de liste avec une note de 7,8/10. Cet hôtel cinq étoiles séduit par son cadre verdoyant et ses prestations haut de gamme, malgré des tarifs élevés. En deuxième position, l’Hôtel Mercure Alger (6,4/10) tire parti de sa proximité avec l’aéroport international Houari Boumediene, un atout majeur pour les voyageurs en transit.

Le Holiday Inn Algiers à Chéraga occupe la troisième place avec une note de 7,8/10. Sa situation stratégique, facilement accessible depuis l’autoroute, en fait un choix privilégié pour les réunions d’affaires et les événements familiaux.

Publicité

L’Ibis Alger Aéroport se classe quatrième (6,8/10), bénéficiant également de sa localisation près de l’aéroport. L’hôtel Sidi Yahia, situé dans un quartier prisé d’Alger, complète le top 5 avec une note de 8,1/10.