Maghreb : une découverte macabre choque la toile

Des policiers algériens - Photo : DR

Les drames familiaux ont le pouvoir de frapper sans prévenir, laissant derrière eux des communautés entières sous le choc et en quête de réponses. Ces tragédies, souvent inexplicables, rappellent la fragilité de la vie et la rapidité avec laquelle le destin peut basculer. Elles mettent en lumière la complexité des relations familiales et les pressions sociétales qui peuvent parfois conduire à des actes désespérés. Dans ces moments, la solidarité et le soutien de la communauté deviennent cruciaux pour aider les proches à surmonter leur douleur et à trouver un sens à l’incompréhensible.

Une découverte macabre a secoué la ville de Djelfa, en Algérie, plongeant la Cité Boutrifis dans l’effroi. Les corps sans vie d’une mère et de ses deux filles ont été retrouvés à leur domicile, dans un état de décomposition avancée. Cette terrible nouvelle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc dans tout le Maghreb.

L’alerte a été donnée par un proche de la famille, inquiet de l’absence de nouvelles depuis plusieurs jours. En se rendant sur place, il a fait la sinistre découverte : la mère, quinquagénaire, était pendue, tandis que ses filles de 18 et 25 ans présentaient des traces de violences.

Les autorités, rapidement sur les lieux, ont pris les précautions nécessaires en ventilant la maison, craignant une possible fuite de gaz. Les corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital local pour autopsie, tandis que les enquêteurs tentent de reconstituer le fil des événements.

Cette tragédie soulève de nombreuses questions. Si la piste du suicide est envisagée pour la mère, le mystère reste entier concernant le sort des deux jeunes femmes. Les traces de coups constatées sur leurs corps laissent planer le doute sur les circonstances exactes de leur décès.

L’affaire prend une dimension particulière dans le contexte d’une série de drames familiaux ayant récemment secoué l’Algérie. Elle fait notamment écho à un récent fait divers survenu à Annaba, où une grand-mère et ses deux petits-fils ont été sauvagement assassinés dans leur appartement.

Les habitants de Djelfa, sous le choc, peinent à comprendre comment un tel drame a pu se produire dans leur communauté. Les théories vont bon train : s’agit-il d’un suicide suivi d’un double meurtre ? D’un règlement de comptes ? Ou encore d’un cambriolage qui aurait mal tourné ?

Les résultats des autopsies, attendus dans les prochains jours, devraient apporter des éléments de réponse cruciaux pour l’enquête. En attendant, les autorités explorent toutes les pistes possibles pour élucider ce drame qui a plongé toute une ville dans la stupeur.