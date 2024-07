Maghreb : trois pays lancent une alliance stratégique

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Dans une initiative historique, l’Algérie, la Tunisie et la Libye ont annoncé la création d’un conseil de partenariat entre leurs organisations patronales, visant à renforcer la complémentarité économique entre les trois pays du Maghreb. Cette décision marque une étape significative dans la coopération régionale et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement économique et commercial.

Les trois entités impliquées à savoir le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et l’Union générale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture libyenne (GUCC), ont signé un communiqué commun annonçant la création de ce conseil de partenariat. Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la volonté politique exprimée lors de la réunion de concertation au sommet d’avril dernier, qui avait réuni le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président tunisien Kais Saied, et le président du Conseil présidentiel de l’État libyen, Mohammed El Menfi. Ces dirigeants avaient alors mis en avant leur détermination à conforter la sécurité, la stabilité, et à raffermir la complémentarité économique dans leurs pays respectifs et dans toute la région.

Le communiqué commun souligne que ce mécanisme permettra d’examiner la mise en place de partenariats à haute valeur ajoutée entre les opérateurs économiques des trois pays, qu’ils soient publics ou privés. L’objectif est de les inscrire dans les chaînes de valeur mondiales, ce qui est crucial pour intégrer les économies de ces nations dans un système de plus en plus compétitif. Cette initiative est conçue pour renforcer les bases du développement global, bénéfique directement aux peuples algérien, tunisien et libyen.

Le CREA, l’UTICA et la GUCC ont également mis en avant leur engagement à renforcer le rôle du secteur privé dans les efforts communs visant le développement économique et commercial des trois pays. Ils espèrent que cette coopération permettra de relever les défis actuels, y compris ceux posés par les mutations économiques mondiales. En travaillant ensemble, ces organisations patronales cherchent à créer des synergies qui pourraient accélérer le développement économique de la région.

Cette nouvelle alliance vise non seulement à stimuler les économies locales, mais aussi à créer un environnement plus stable et prospère pour tous. Les trois pays espèrent que ce conseil de partenariat contribuera à améliorer les infrastructures, à faciliter le commerce transfrontalier et à attirer davantage d’investissements étrangers. Les projets conjoints, en particulier dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services, pourraient générer des emplois et des opportunités pour les jeunes et les entrepreneurs.

L’initiative s’inscrit dans un contexte où les pays du Maghreb cherchent à diversifier leurs économies et à réduire leur dépendance vis-à-vis des secteurs traditionnels comme les hydrocarbures. En misant sur une coopération économique accrue, l’Algérie, la Tunisie et la Libye espèrent exploiter au mieux leurs ressources et leurs atouts respectifs, tout en renforçant leur position sur la scène économique régionale et mondiale.